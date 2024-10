Chỉ huy đặc nhiệm Iran mất liên lạc sau cuộc không kích của Israel

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Esmail Qaani đã mất liên lạc kể từ khi Israel không kích vào thủ đô Beirut của Li Băng cuối tuần trước. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Esmail Qaani (Ảnh: Reuters). Reuters dẫn lời 2 quan chức an ninh của Iran ngày 6/10 cho hay, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds Esmail Qaani có mặt ở Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut của Li Băng khi Israel không kích khu vực này. Theo các quan chức này, ông Qaani đã tới Li Băng sau thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah qua đời và chính quyền Iran đã không thể liên lạc với ông kể từ cuộc tấn công của Israel nhằm vào người được nhiều người cho là thủ lĩnh tiếp theo của Hezbollah, ông Hashem Safieddine. Kể từ sau cuộc tấn công đó, cả Iran và Hezbollah không thể liên lạc được với ông Esmail Qaani. Ông Qaani được Tehran bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ở nước ngoài của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), hay Lực lượng Quds, sau khi Mỹ ám sát người tiền nhiệm Qassem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad năm 2020. Quds giám sát các giao dịch với các lực lượng dân quân liên minh với Tehran trên khắp Trung Đông, như Hezbollah. Israel đã tấn công nhiều mục tiêu ở Dahiyeh khi nước này theo đuổi chiến dịch chống lại nhóm Hezbollah ở Li Băng do Iran hậu thuẫn. Một trong những mục tiêu của Israel là loại bỏ hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hezbollah. Sau khi hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, Israel được cho là tiếp tục truy sát người kế nhiệm tiềm năng là Hashem Safieddine. Ông Safieddine dường như đã thiệt mạng vì mất liên lạc kể từ sau cuộc không kích hôm 3/10 của Israel nhằm vào một tầng hầm, nơi xảy ra một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut. Hezbollah đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận thông tin ông Safieddine thiệt mạng. Một quan chức Hezbollah cho biết Israel đã cản trở họ tiến hành tìm kiếm ông Safieddine. Theo quan chức này, Hezbollah sẽ chỉ công bố số phận của ông Safieddine khi cuộc tìm kiếm kết thúc. Quan chức chính trị cấp cao của Hezbollah Mahmolud Qmati nhấn mạnh, Israel nên "để các đội cứu hộ thực hiện công việc của họ". Ông Qmati tiết lộ, hiện tại, Hezbollah được điều hành tập thể cho đến khi chọn được lãnh đạo mới. Thủ lĩnh Nasrallah từng mất liên lạc sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào cuộc họp của lãnh đạo Hezbollah ở hầm ngầm. Hezbollah sau đó xác nhận ông này đã chết. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Chuẩn tướng Abbas Nilforoushan cũng thiệt mạng cùng ông Nasrallah do cũng tham gia cuộc họp. Về phía Israel, quân đội cho biết, họ vẫn đang đánh giá kết quả vụ tấn công. Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, nói rằng Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tuần trước nhằm vào trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut. "Khi chúng tôi có kết quả cụ thể hơn từ cuộc tấn công đó, chúng tôi sẽ chia sẻ. Có rất nhiều câu hỏi về việc ai đã ở đó và ai không", ông cho hay.