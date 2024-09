Chi gần 9 tỷ đồng trục vớt phương tiện, phần cầu Phong Châu chìm dưới sông?

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh xem xét, chấp thuận gần 9 tỷ đồng thực hiện trục vớt phương tiện, phần cầu Phong Châu bị chìm dưới lòng sông. Thông tin đó được Sở GTVT tỉnh Phú Thọ nêu trong văn bản vừa gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề xuất phương án trục vớt các phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi. Trong tổng số tiền gần 9 tỷ đồng, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết chi phí cho công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, phần cầu bị chìm chiếm gần 8,7 tỷ đồng. Kinh phí đó được tính toán dựa trên thời gian dự kiến thực hiện trục vớt kéo dài 60 ngày, khối lượng công việc thực hiện, số lượng nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thực tế tại hiện trường theo đơn giá trực tiếp do Công ty TNHH Hữu Nghị đưa ra. Ngoài ra, dự kiến phải "tốn" 300 triệu đồng cho việc mượn địa điểm, san gạt mặt bằng và bồi thường xây lại tường rào cho người dân khi đưa phương tiện chuyên dùng vào phục vụ trục vớt. "Giá trị thực hiện được xác định trên cơ sở thiết kế, dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giá trị quyết toán công trình được duyệt", Sở GTVT tỉnh Phú Thọ nêu rõ. Lực lượng chức năng Phú Thọ vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân trong vụ sập cầu (Ảnh: Công an Phú Thọ). Vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9 khiến hai nhịp 6, 7 và trụ T7 phía bờ hữu sông Thao (thuộc địa bàn huyện Tam Nông) bị cuốn trôi; 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích. Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã nghiên cứu, xem xét phương án trục vớt do Công ty TNHH Hữu Nghị đưa ra và đánh giá kết quả khảo sát thực địa trước khi đề xuất phương án nêu trên. Nếu được duyệt, doanh nghiệp sẽ dùng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn đặt trên bờ và 2 tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố đang chìm dưới lòng sông lên mặt nước rồi mới dùng máy xúc phá dỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không thể phá dỡ, lai dắt, Sở GTVT Phú Thọ nói doanh nghiệp sẽ có báo cáo cơ quan có thẩm quyền thả phao, báo hiệu cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chờ khi nước rút sâu mới phá dỡ, thanh thải (nếu cần thiết). Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy, phát hiện 2 thi thể của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hường (48 tuổi) và ông Lương Xuân Thành (56 tuổi, trú ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy).