'Chị đẹp' nổi tiếng sống sang chảnh như bà hoàng, ở nhà 20 tỷ, 1 năm tậu 2 xe Porsche: Truyền nhân của gia đình có truyền thống âm nhạc, nổi danh từ bé

Nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, "Chị đẹp" này từng gây choáng với khả năng mạnh tay sắm đồ hiệu và tậu nhà cửa. "Con nhà nòi" nghệ thuật Ca nương Kiều Anh tên thật là Nguyễn Kiều Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô là "con nhà nòi" nổi danh, thế hệ thứ bảy trong một gia đình có truyền thống lâu đời về Ca trù.

Ca nương Kiều Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống ca trù Từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với môn nghệ thuật này và sớm bộc lộ năng khiếu của mình. Khi chỉ mới 10 tuổi cô đã đi diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, mang ca trù Việt Nam đến Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc,... Năm 2013, Kiều Anh trở thành á quân của chương trình Vietnam's Got Talent. Sau đó, cô tiếp tục thi The Voice năm 2015 và nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả. Ngoài theo đuổi lĩnh vực Ca trù, cô cũng sở hữu nhiều bài hít như: Độc ẩm, Rơi, Một lần sau cuối,...

Cô sở hữu giọng hát nhẹ nhàng cùng khả năng thanh nhạc điêu luyện Mới đây, cô gây chú ý khi chính thức xác nhận tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" mùa 2. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ vì nhiều năm qua, Ca nương Kiều Anh sống kín tiếng bên chồng con và ít tham dự các sân khấu lớn.

"Chị đẹp" Kiều Anh Chia sẻ về quyết định tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2", ca nương Kiều Anh coi đây là một thử thách mới và sẵn sàng đương đầu với mọi bài toán mà chương trình đưa ra. “Chị đẹp là một chương trình đòi hỏi mỗi người phải thử thách bản thân và cố gắng rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ là không chỉ tôi mà các Chị đẹp khi tham gia đều xác định sẽ phải vượt khó, dám đương đầu với những thử thách mới. Nói chung là chương trình đưa cho bài toán gì tôi sẽ cố gắng giải hết sức có thể”, cô khẳng định. Hôn nhân viên mãn, cuộc sống như "bà hoàng" Bên cạnh sự nghiệp thành công, ca nương Kiều Anh còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn và cuộc sống sang chảnh mà bao người mơ ước. Chồng của Kiều Anh là Văn Quỳnh, hiện đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Anh cũng có thân thế đáng nể, là cháu ngoại Cố Giáo sư Văn Như Cương, con trai của Nhà Giáo Văn Thùy Dương - Hiệu phó trường Lương Thế Vinh. Gần 10 năm về chung một nhà, cả hai đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Cô được ông xã chiều chuộng, đưa đi du lịch, chơi golf,... Vợ chồng Kiều Anh hiện sống trong một căn hộ cao cấp, tiện nghi với nhiều nội thất nhập ngoại rộng hơn 300m2 ở trung tâm thành phố Hà Nội.

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch, mua sắm đắt đỏ và đập hộp đồ hiệu.

Cả hai thường xuyên đi du lịch, sống sang chảnh "ngập" đồ hiệu

Cô sở hữu bộ sưu tập túi hiệu cực kỳ đắt đỏ Trong năm 2023, vợ chồng Kiều Anh cũng gây chú ý khi mạnh tay "tậu" liên tiếp hai chiếc xe Porsche trong 1 năm. Bên cạnh đó, ông xã của Kiều Anh cũng là người đam mê xe, sở hữu BST với nhiều loại xe khác nhau như: Bentley Bentayga, BMW,... Vợ chồng ca nương Kiều Anh cũng từng khiến nhiều người choáng váng khi tiêu hết gần 400 triệu đồng/ ngày.

Kiều Anh đăng tải clip 1 ngày mua sắm của 2 vợ chồng với các khoản may vest 26,7 triệu đồng, bọc sofa mất 134,7 triệu đồng, mua máy tính hết 41,9 triệu đồng và hoá đơn cho tiệc kỷ niệm 10 năm bên nhau là 142 triệu đồng