'Chị đẹp' Gong Hyo Jin: Giàu có, hôn nhân viên mãn bên chồng kém 10 tuổi

Năm 2022, Gong Hyo Jin bất ngờ thông báo kết hôn với nam ca sĩ kém 10 tuổi, Kevin Oh. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Hôn lễ của họ được tổ chức tại New York (Mỹ) mà không có sự tham gia của quá nhiều người.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, nam ca sĩ Kevin Oh nói về cuộc hôn nhân của mình: "Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời cách đây 2 năm. Sau khoảng thời gian gắn bó, chúng tôi nhận ra cần có nhau trong đời. Cô ấy là người bạn tâm giao và là người vợ hoàn hảo của tôi".

Được biết, chồng của nữ diễn viên có 2 quốc tịch Hàn Quốc và Mỹ. Kevin Oh từng là quán quân chương trình âm nhạc Super Star K7. Anh từng thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong các phim như Snowdrop, More Than Friends hay D.P.

Từ khi lập gia đình, Gong Hyo Jin dường như biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn. Ngoài dự án Ask The Stars đóng cùng nam diễn viên Lee Min Ho vẫn trong giai đoạn chờ chiếu, nữ diễn viên đang tạm nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống hôn nhân.



Năm 2022, Gong Hyo Jin thông báo từ bỏ cuộc sống độc thân, lập gia đình với nam ca sĩ kém 10 tuổi (Ảnh: Instagram).

Đầu tháng 1, cô bất ngờ xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block (Giải đố cùng chú Yoo) của đài tvN (Hàn Quốc). Trong chương trình, nữ diễn viên ngượng ngùng bật mí về chuyện tình với chồng trẻ Kevin Oh.

"Sau khi lịch trình bận rộn của phim Khi hoa trà nở kết thúc, tôi muốn tận hưởng các hoạt động giải trí nên đã nghĩ đến việc tham dự các buổi hòa nhạc. Ngay lúc đó, tôi nghe nói Kevin sắp tổ chức buổi hòa nhạc nên tôi quyết định tới đó.

Tôi thật sự thích đêm nhạc. Anh ấy thực sự rất tuyệt. Sau đó, có một buổi hòa nhạc khác của nhạc sĩ nước ngoài và anh ấy cho biết, anh sẽ tới nghe.

Tình cờ, tôi cũng muốn đi xem đêm nhạc đó. Vì Kevin nói sẽ mua vé nên tôi đã lấy số tài khoản của anh ấy trước cả số điện thoại. Sau khi lấy được số tài khoản, tôi đã gửi tiền cho Kevin vì vé của nhạc sĩ nước ngoài rất đắt", Gong Hyo Jin nhớ lại.