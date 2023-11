'Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng' đang ưu ái diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lệ Quyên

Quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt và mua bản quyền từ chương trình hot của Trung Quốc, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng gây tiếng vang từ tập đầu lên sóng. Trải qua hai vòng đấu, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn từ những ca sĩ chuyên nghiệp đến diễn viên, người mẫu, hoa hậu.

Một số yếu điểm lộ diện khiến người xem không mấy hài lòng, nhất là khi đặt cạnh bản gốc của Trung Quốc. Không ít khán giả đặt câu hỏi, liệu chương trình có đang quá ưu ái cho những ca sĩ kỳ cựu như Lệ Quyên, Thu Phương, diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, mà bỏ quên đi tiêu chí chấm điểm của nghệ sĩ.

Điểm số cho các chị đẹp bị khán giả la ó “không công bằng”

Là những người có tuổi nghề cao, lại là giọng ca nội lực của nhạc Việt, không khó để những Hồng Nhung, Thu Phương, Lệ Quyên có những tiết mục khoe giọng thu hút. Ở tập 1, Thu Phương thể hiện mashup Xin lỗi - Lần cuối. Với Lệ Quyên, cô chọn dòng nhạc sở trường, khoe giọng ngọt ngào, nội lực – Nếu em được lựa chọn. “Chị đại” có màn trình diễn trong tập hai gọi tên Hồng Nhung. Diva thể hiện ca khúc Fly me to the moon (In other words) với màu giọng đặc trưng. Cả ba đều là những người dẫn đầu với đồng số điểm 88.