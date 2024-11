Chị đẹp đạp gió: Không ngờ chị đẹp đánh bại Minh Hằng là 'con nhà nòi'

Người này được đánh giá là chị đẹp rất mạnh, rất có tiềm năng ở "Chị đẹp đạp gió 2024". Tập 4 của chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết gây bất ngờ cho khán giả. Trong tập này, bất ngờ nhất là phần thi giữa team Mộng yu do Minh Hằng làm đội trưởng và Một cú lừa do Kiều Anh làm đội trưởng. Dù team Minh Hằng được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhưng cuối cùng team có điểm bình chọn từ khán giả cao hơn lại là Kiều Anh.

Kiều Anh và Châu Tuyết Vân Team Kiều Anh dàn dựng sân khấu như một cuộc đi săn cá, trong đó nam vũ công bị 4 cô gái quăng lưới bắt gọn. Tiết mục này không nhảy quá nhiều, song vẫn gây ấn tượng nhờ màn xoạc chân, uốn dẻo của Kiều Anh, Mie, Châu Tuyết Vân, Xuân Nghi. Kiều Anh đặc biệt nhận nhiều lời khen vì để lộ tố chất làm leader cực tốt. Thêm nữa, Kiều Anh có phần thả chữ cực slay trong câu: "Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa". Chỉ với 1 câu hát này, Kiều Anh đã làm cả sân khấu đỏ rực của Chị đẹp đạp gió trở nên nóng hừng hực.

Kiều Anh tỏa sáng trong vai trò đội trưởng ở tiết mục "Một cú lừa" Kiều Anh sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô là "con nhà nòi" trong gia tộc có truyền thống làm nghệ thuật. Nhiều năm trước, Kiều Anh từng tham gia chương trình The Voice - Giọng hát Việt và trở thành thí sinh trong đội của Thu Phương. Sau đó, cô lấy chồng sinh con rồi gần như gác lại hoạt động ca hát. Mãi đến khi nhận lời góp mặt trong Chị đẹp đạp gió, Kiều Anh mới chính thức tái xuất.

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh trong tiết mục "Mộng yu" Nói về việc sẽ phải đối mặt với chuyện bản thân hoặc các đồng đội có thể bị loại trong những vòng thi tới, Kiều Anh bày tỏ: "Chúng tôi ở nội trú, gần như ngày nào cũng gặp mặt để tập luyện, thi thố cả. Vậy nên khi biết đến chuyện vòng thi sắp tới sẽ loại trừ, chúng tôi lo lắng, sợ vô cùng. Sợ phải chia tay và không muốn bất cứ ai ra về. Vẫn biết đây là cuộc thi và người tham gia phải tuân thủ luật chơi nhưng chúng tôi cũng nói với nhau rõ rằng rời show thì vẫn là chị em". Theo Người Đưa Tin