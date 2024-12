Chị đẹp 'bán mạng' vì gameshow

Công diễn 2 có những tiết mục bắt mắt của dàn Chị đẹp đạp gió 2024. Cuộc chơi năm nay là cuộc đối đầu giữa 2 liên minh của Thu Phương và Mỹ Linh. Nhưng dù thuộc phe nào thì mỗi người chơi cũng phải “đạp bằng” các thử thách của chương trình, để đem lại những tiết mục hấp dẫn và cũng để không bị loại sớm. Vận đen đeo đuổi Thu Phương? Khán giả trường quay Chị đẹp đạp gió 2024 tỏ ra tương đối nhất quán. Hạnh Sino và Thu Ngọc vẫn đội sổ trong cả hai công diễn và đều phải ra về sau công diễn 2. Nếu chương trình loại ngay từ công diễn 1 thì hai người phải chia tay chương trình lần trước lại là Bùi Lan Hương và Ngọc Ánh, do có số điểm cá nhân thấp nhất nhì trong liên minh thua cuộc của Thu Phương. Nhưng chương trình bỗng thay đổi luật chơi và hai người này được ở lại. Rõ ràng, đây là hai thí sinh còn nhiều tiềm năng cần khai thác.

Tiết mục có tính giải trí cao của Ái Phương và Bùi Lan Hương. Trước công diễn 2, đội hình mỗi liên minh có sự xáo trộn. Hạnh Sino và Thu Ngọc được chuyển sang phe Thu Phương, nay họ lại ra về với tư cách thành viên của liên minh Thu Phương. Như vậy, vẫn là hai người đó nhưng Thu Phương lại thành ra “mang tiếng” vì bại trận đâm ra mất thành viên. Những chương trình kiểu này ngộ nghĩnh ở chỗ, sự thành bại được dàn đều cho tập thể. Người ra về sẽ không cảm thấy có lỗi vì mình điểm thấp làm ảnh hưởng đến đội. Mà ngược lại đội trưởng, rồi cả “liên minh trưởng” sẽ cảm thấy có trách nhiệm khi phải chia tay thành viên. Vì thế mới có đoạn đội trưởng Minh Hằng khóc, ôm “đội viên” Thu Ngọc xin lỗi. Nhưng công bằng mà nói Thu Ngọc và Hạnh Sino chưa thể hiện được gì nhiều giữa dàn chị đẹp tài năng và cá tính. Cả hai đều ngưng hoạt động đã lâu nên khán giả chưa kịp nhận ra ai với ai. Sau hai công diễn đều thua cuộc trước Mỹ Linh, chắc hẳn Thu Phương cũng sẽ cảm thấy nặng nề một chút. Mặc dù hai liên minh chênh lệch điểm số không đáng kể (120 điểm tương đương 12 khán giả). Kết quả này tất nhiên sẽ được dắt dây từ nhiều nguyên nhân mà Thu Phương hay Mỹ Linh và kể cả các đội trưởng cũng không thể nào kiểm soát hết được. Nhưng kết quả đó cũng không tránh khỏi suy diễn cho rằng Mỹ Linh khôn ngoan hơn, được lòng khán giả hơn nên đã (tạm thời) thắng cuộc. Bài hát quyết định thành bại Ở phần đấu giọng hát (sân khấu vocal), rõ ràng hai đại diện của liên minh Mỹ Linh là Bùi Lan Hương và Ái Phương trình diễn tốt hơn hẳn. Hai giọng hòa quyện hơn, kết hợp nhuần nhuyễn động tác hình thể, trang phục và đạo cụ tạo nên một tiết mục hoàn hảo cả về nghe và nhìn. Nhưng họ vẫn thua đậm trước Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm - hầu như chỉ đứng yên hát.

Ca khúc mới của Hứa Kim Tuyền được dàn ca sĩ gạo cội thể hiện đầy cảm xúc Lợi thế có thể một phần đến từ câu chuyện riêng được nhiều người quan tâm mà Trâm khéo lồng vào bài hát. Nhưng nguyên nhân mà ai cũng thấy, chẳng qua Chưa quên người yêu cũ là bài hát đã phổ cập, được nhiều khán giả ưa thích đương nhiên sẽ nhận được nhiều phiếu hơn. Chiến thắng này chủ yếu do Thu Phương nhanh tay bấm chọn được bài hát ăn khách. Phần thi cuối khi hai chị đại đích thân cầm quân ra trận thì đội Thu Phương kém hẳn Mỹ Linh cả về dàn dựng và hiệu quả cảm xúc. Mặc dù đội Mỹ Linh hát Một thế giới = hai gang tay là sáng tác mới toanh cũng của Hứa Kim Tuyền, nhưng bài hát dễ nghe, thông điệp tình mẫu tử rõ ràng nhanh chóng truyền được cảm xúc từ người hát đến người nghe. Cộng với đó là câu chuyện về tình mẫu tử của Ngọc Ánh, Phương Thanh, Thúy Hiền, Châu Tuyết Vân… đều được mang ra kể trên sân khấu. Khán giả tha hồ mục sở thị các con gái của Phương Thanh, Ngọc Ánh, Thúy Hiền… thỏa mãn sự tò mò bấy lâu. Bài hát đóng vai trò quan trọng trong quyết định thế trận. Đội Thu Phương chọn được liên khúc Nơi pháo hoa rực rỡ và Nước ngoài. Sự kết hợp không liên quan này lập tức gây khó cho việc dàn dựng tiết mục. Dàn cảnh dành cho tiết mục của đội Thu Phương cũng ở mức sơ sài. Song nhiều khả năng đội nào vớ được liên khúc này cũng sẽ thua. Dù sao tương quan điểm số giữa hai liên minh cũng không tránh khỏi khiến khán giả liên tưởng tới độ nhận diện giữa hai chị đẹp tổng quản. Sẽ ra sao nếu liên minh Mỹ Linh tiếp tục dẫn trước trong công diễn 3? Có thể đây cũng là động lực để Thu Phương phải tìm cách bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Chơi với lửa Đội Kiều Anh một lần nữa dẫn trước đội Minh Hằng trong phần thi đối kháng vũ đạo (sân khấu dance). Điều này cũng dễ lý giải khi đội Kiều Anh hội tụ cả Gil Lê lẫn Maitinhvi đều có nền tảng chuyên môn về nhảy múa. Họ cũng cho thấy sự đồng đều, thể hiện vai trò của từng thành viên rõ hơn phần trình diễn của đội Minh Hằng. Tóc Tiên soán ngôi Minh Hằng ở bảng điểm cá nhân, đồng thời dẫn dắt đội của mình chiến thắng ở sân khấu show - phần thi đòi hỏi người chơi phải thể hiện các kỹ năng như làm xiếc với các đạo cụ có khả năng gây chấn thương cao. Ở phần thi này, đội của Ngọc Phước có vẻ phải chịu đựng những thử thách cam go hơn, bao gồm múa lửa và đu đèn chùm trên cao mà không có dây bảo hiểm. Chưa hết, ngay trước khi lên sân khấu, Thảo Trang (người dẫn dắt vũ đạo của nhóm) bỗng lên cơn đau túi mật tưởng không thể trình diễn. Tóc Tiên cũng một phen choáng váng khi tập luyện. Cô một mình đu dây văng trên cao bằng một tay, khi tiếp đất lại va vào thân tre (đề bài với đội Tóc Tiên là xiếc tre). Đội Tóc Tiên gồm Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Ngọc Anh đều nổi trội về sắc vóc, có lẽ cũng là một thế mạnh giúp ghi điểm trước đội bạn. Dù sao những phần trình diễn của đội Ngọc Phước (thuộc liên minh Thu Phương) hay Tóc Tiên (liên minh Mỹ Linh) đều hoàn chỉnh đến mức khó tin. Sau một thời gian tập luyện không lâu, các nữ ca sĩ điềm nhiên vừa múa lửa vừa hát, hay vừa đu dây vừa hát mà không hề hụt hơi, biến sắc. Chỉ có thể lý giải họ hát nhép để đảm bảo phần nhìn cho tiết mục. Chưa kể nếu không thực hiện chuẩn xác các động tác và phối hợp nhịp nhàng với nhau, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm tới tính mạng. Vậy nên mới nói, các nghệ sĩ đôi khi phải “bán mạng” để được sự nhìn nhận của khán giả. Tất nhiên, đó là cách họ thể hiện sự sẵn sàng cống hiến đến quên mình cho sân khấu, hòng tạo ra những tiết mục phi thực. Đó chính là nghệ thuật mang tên tạp kỹ. Theo Tiền Phong