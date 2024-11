Chi Dân bất ổn trong bệnh viện?

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip Chi Dân đang trong bệnh viện với lượng tương tác lớn từ cư dân mạng.

Hình ảnh của Chi Dân đang được lan truyền trên mạng Từ sau khi thông tin ca sĩ Chi Dân đang bị cơ quan chức năng điều tra vì dính líu đến ma túy, mọi điều liên quan đến Chi Dân đều được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan tuyền đoạn clip ca sĩ Chi Dân mặc đồ bệnh nhân và đang ở trong bệnh viện. Đoạn clip cho thấy Chi Dân đang cố hát bài hát chế cùng với điệu nhảy linh tinh với mục đích tạo sự hài hước. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng nhận định Chi Dân đang nói chuyện mất kiểm soát và có nhiều hành động kỳ lạ. Chỉ sau 1 ngày lan truyền, đoạn clip về Chi Dân đã nhanh chóng thu về gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người cho rằng, đây là hình ảnh mới nhất của Chi Dân sau bê bối đời tư chấn động showbiz. Tuy nhiên, thực tế, đây là đoạn clip cư dân mạng "đào lại". Đoạn clip này do chính ca sĩ Chi Dân đăng tải vào năm 2020. Thời điểm đó, Chi Dân bất ngờ chia sẻ hình ảnh ở bệnh viện kèm dòng trạng thái: "Vô đây sướng lắm, bấm nút một cái là có người đến tận giường phục vụ luôn, nhưng không muốn nằm bệnh viện như vậy hoài đâu". Dù chia sẻ phải nằm viện nhưng ca sĩ Chi Dân lại không đề cập đến việc vì sao phải nằm viện càng khiến cư dân mạng nổ ra cuộc đồn đoán. Tháng 9-2023, Chi Dân từng tiết lộ bản thân đã nhập viện ở nước ngoài 1 tuần để điều trị bệnh tình. Nam ca sĩ cho biết: "Khi cả đoàn mới sang đến Singapore thì tôi đổ bệnh, phải nhập viện cả tuần tại đây. Vì thế, ê-kíp phải đợi tôi hồi phục sức khỏe rồi mới có thể tiếp tục làm việc". Sau khi vướng bê bối đời tư, tài khoản cá nhân mang tên "Nguyễn Trung Hiếu" (tên thật của Chi Dân) đã ẩn/khoá. TikTok của Chi Dân hiện đã tắt tính năng bình luận. Trong khi đó, fanpage với 2,5 triệu người theo dõi của nam ca sĩ vẫn hoạt động bình thường, song cũng không có bất kỳ chia sẻ mới nào.

Đoạn clip do Chi Dân chia sẻ Vào tháng 4-2023, Chi Dân từng là cái tên sáng nhất mạng xã hội với tin đồn cho rằng anh bị công an đưa về đồn để điều tra vì có dính líu đến ma túy. Tuy nhiên, phía Chi Dân đã lên tiếng cải chính. Sau đó, Chi Dân cũng thực hiện livestream nói lời xin lỗi khán giả của mình, cho biết biến cố mẹ ruột qua đời cùng với chuyện tình cảm không như mong đợi đã khiến anh có lối sống không đúng với nghề nghiệp. Ngoài ra, Chi Dân cũng từng bày tỏ mong muốn được khán giả bỏ qua để trở lại hoạt động nghệ thuật. Ngày 10-11, truyền thông đưa tin Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác bị tạm giữ vì nghi vấn có liên quan đến ma tuý.