'Chị đại' K-pop sắp tới Việt Nam biểu diễn là ai?

Vài năm sau, cô trở lại sân khấu ca nhạc nhưng lại một lần nữa thất bại, cô từ bỏ và phải trở về Mỹ. Tưởng chừng sự nghiệp của Jessi sẽ dừng lại ở đó, nhưng cô đã trở lại và tái xuất làng giải trí với tư cách là thành viên của Lucky J. Lần này cô gây tiếng vang lớn với single đầu tay Can You Hear Me. Kể từ đó, cô trở thành nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất và được người hâm mộ hết lòng ủng hộ.

Jessi có tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988 tại New York, Mỹ. Năm 15 tuổi, cô trở về Hàn Quốc để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Jessi từng học cùng trường trung học với Tiffany - Jessica (SNSD) và ca sĩ solo Stephanie. Nữ rapper đình đám đã vượt qua buổi thử giọng của SM Entertainment, tuy nhiên cô không gia nhập công ty do sự khác biệt về phong cách âm nhạc.

Đến năm 2015, tên tuổi của Jessi được càng nhiều người biết tới nhờ tham gia chương trình Unpretty Rapstar. Đây là một chương trình sống còn giữa các rapper nữ, nơi các thí sinh cạnh tranh để có cơ hội được xuất hiện trên một ca khúc trong album tổng hợp. Jessi được chọn là người chiến thắng ở vị trí thứ hai của chương trình, do khán giả bình chọn.

Từ đó đến nay, cô "bỏ túi" nhiều bản hit đình đám Who's Your Mama, Zoom, Nunu Nana, Don't Touch Me, Cold Blooded... Bên cạnh đó, rapper cá tính và gợi cảm của làng nhạc Hàn còn là cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Sixth Sense, Real Men, Show Me Your Money...



Sau 17 năm hoạt động trong làng giải trí, Jessi đã trở thành một trong những nữ rapper có ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc. Với giọng hát độc đáo, phong cách âm nhạc mạnh mẽ, cá tính khác biệt cùng phương châm "phá bỏ giới hạn", Jessi được mệnh danh là "Ssenunni Kpop" (chị đại K-pop). Jessi không chỉ nổi tiếng ở thị trường K-pop mà còn gây tiếng vang ở các thị trường khác.

Nhắc đến Jessi, người ta có thể nhớ ngay đến cô nàng cá tính mang màu sắc Âu Mỹ với ba vòng bốc lửa, làn da nâu khỏe khoắn, bờ môi gợi cảm, thân hình đồng hồ cát và những bộ outfit quyến rũ chết người. Không chỉ với thời trang mà tính cách của cô nàng cũng ngầu và nổi loạn như vậy. Với những ai đã theo dõi Jessi, chắc không lạ với sự tự tin và lối sống phóng khoáng mà nữ rapper thường hay thể hiện trước mặt các đàn em nhỏ tuổi.