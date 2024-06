Chỉ có thể là Sơn Tùng M-TP

Tổng thể ca khúc Đừng làm trái tim anh đau hài hòa, lôi cuốn hơn hẳn so với Chúng ta của tương lai, Making My Way và There’s Are One At All. Đặt trên tiêu chí một ca khúc thị trường, Đừng làm trái tim anh đau có đủ mọi thứ, giai điệu hấp dẫn, dễ nghe và dễ nhớ, dẫn đến thành công bùng nổ là chuyện hiển nhiên.

Song, ở vị thế của Sơn Tùng, nhiều khán giả đòi hỏi nhiều hơn thế. Phần ca từ của Đừng làm trái tim anh đau vẫn trong phạm vi an toàn. Bản phối ca khúc có nửa đầu trôi qua ấn tượng, nhưng một nửa còn lại về phần nhạc không có gì đặc biệt.



Sơn Tùng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ.

Vai trò tiên phong

Ngay sau khi sản phẩm Đừng làm trái tim anh đau phát hành, âm nhạc và vũ đạo trong MV này nhanh chóng “viral” khắp mạng xã hội. Sau những trào lưu dance cover từ nhạc House, Phonk, Drip, Trap... cộng đồng mạng, đặc biệt là trên nền tảng TikTok chuẩn bị có trào lưu nhảy từ điệu Bossa Nova. Một lần nữa, Sơn Tùng mở ra trào lưu mới cho thị trường.

Năm 2024 là giai đoạn đặc biệt thách thức của thị trường nhạc Việt. Nhiều ca sĩ phải dời kế hoạch ra bài, quay MV vì không tìm được tài trợ. Nhiều nghệ sĩ khác chọn cách tạm hoãn ngày ra sản phẩm, để tránh phí phạm, khi đây là lúc thị trường tổ chức show “đóng băng”.