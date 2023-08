Chi 5 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, tăng mạnh trước ngày bảo dưỡng Lọc dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9 tỷ USD nằm trong Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Thanh Hóa) có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Hàng năm, lượng xăng dầu từ Nhà máy Nghi Sơn chiếm từ 35-40% lượng xăng dầu cung cấp cho thị trường trong nước.