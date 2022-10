'Chỉ 3-4 giây thôi, bom nước từ trên cao dội về, 2 đứa trẻ bị cuốn đi...'

Xã Tà Cạ thiệt hại nặng nề về tài sản do cơn lũ quét gây ra (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

Khoảng hơn 7h30 ngày 2/10, mưa to, gió thổi vù vù, anh Chù nghe tiếng nước bục bục từ trên cao. Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho anh thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. Anh Chù chỉ kịp bắc tay làm loa, gọi mọi người chạy ra khỏi nhà. Cả một khối bom nước từ trên cao ào xuống, quét sạch những gì trên đường đi của nó.

"Lũ kinh khủng quá, nhanh quá, chỉ nghe vù một cái có 3-4 giây đã không còn gì nữa", anh Chù vẫn chưa hết ám ảnh trận lũ dữ quét qua bản làng. Đến sáng nay, đường ra thị trấn chưa thông, anh cũng chưa thể đưa con đi khám. Cậu bé Mùa Chí Mùa bị thương vào đầu, xây xước khắp người, đang đắp tạm thuốc lá của đồng bào nhưng di chấn tinh thần đối với cậu bé khá nặng nề, thường xuyên la hét hoảng loạn trong cơn mê ngủ.

Người dân xã Tà Cạ giúp nhau sơ tán đồ đạc chạy lũ (Ảnh: Nhân dân Tà Cạ).

"Chỉ mong đường thông sớm để đứa con đi bệnh viện kiểm tra, điều trị", anh Chù nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông La Tuấn Ba - Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ cho biết, thời điểm này trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa to, nguy cơ lũ ống, lũ quét vẫn hiện hữu. Đến sáng nay (3/10), lực lượng công an, bộ đội đang nỗ lực bắc cầu khỉ qua các đoạn suối để tiếp ứng nhu yếu phẩm, thuốc men vào các bản bị cô lập, ảnh hưởng do lũ quét.

Lực lượng chức năng bắc cầu khỉ để vào tâm lũ quét (Ảnh: V.Đ).

"Thống kê chưa đầy đủ thì có hơn 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, trong hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng di dời những hộ dân này đến khu vực an toàn. Hiện địa phương đang rất cần thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch", ông La Tuấn Ba cho hay.