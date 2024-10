Chỉ 2 năm, loại quả Việt giá đắt nhất thành hàng bình dân bán đầy chợ

Cách đây 2 năm, na sầu riêng là loại quả Việt có giá đắt đỏ nhất, lên tới gần 500.000 đồng/kg. Nhưng nay, loại quả này đã thành hàng có giá bình dân và bán đầy chợ Việt. Xách túi na sầu riêng 4kg trên tay vừa mua với giá 240.000 đồng, tức chỉ 60.000 đồng/kg, chị Bùi Thị Mỹ ở Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khoe đây là lần thứ ba trong tháng chị đặt mua na ăn. Năm nay, na ngọt, nhiều thịt, giá lại rất rẻ so với những năm trước đó. Nhớ lại thời điểm này năm 2022, vì quá mê những trái na khủng lại thơm mùi sầu riêng mà chị Mỹ đã chi 500.000 đồng để mua 1kg. Khi đó, có quả 2kg chị phải bỏ ra cả triệu đồng - mức giá siêu đắt đỏ so với các loại trái cây của Việt Nam. “Trong số các loại trái cây Việt thì na sầu riêng khi đó là đắt đỏ nhất”, chị nhận xét. Bây giờ giá na khá bình dân, hàng bán đầy chợ nên rất dễ mua. Na sầu riêng từng có giá lên tới nửa triệu đồng/kg, nay thành hàng bình dân. Ảnh: NVCC Vừa gom đơn đặt mua chuyến na sầu riêng đầu tiên của mùa này về bán, chị Vũ Huyền ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, lượng hàng khách đặt đã lên tới hơn 80kg. Na ngày mai về cửa hàng vẫn cứng quả, chị sẽ chia đơn trả cho khách. “Năm nay, na sầu rất rẻ. Đầu mùa mà giá bán lẻ chỉ 60.000-65.000 đồng/kg loại 400-700gram/quả”, chị nói. Trong khi năm ngoái, cũng loại na thơm nức mùi sầu riêng này chị nhập về bán giá 150.000 đồng/kg. Còn thời điểm mới xuất hiện trên thị trường, na sầu có giá rất đắt đỏ, lên tới trên dưới 500.000 đồng mỗi kg. Theo chị Huyền, nguồn cung na sầu riêng tăng mạnh, trong khi nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết đến loại trái đặc biệt này. Do đó, giá na giảm mạnh so với các năm trước đó. Do có giá khá rẻ so với những năm trước đó nên thay vì bán tách lẻ theo cân, chị Huyền bán theo set 2kg hoặc 4kg. Chị Lê Thị Hòa - quản lý một chuỗi cửa hàng trái cây ở Hà Nội - thừa nhận, nếu xét về giá, na sầu riêng từng là loại quả Việt có giá đắt đỏ nhất, nay đã thành hàng bình dân. Tại chuỗi cửa hàng trái cây chị Hòa đang quản lý, dịp này bắt đầu nhập na sầu riêng về bán. Loại na này có đặc điểm quả siêu khủng, vỏ mỏng nhưng có gai mềm nhìn lướt qua khá giống sầu riêng. Phần thịt na bên trong rất trắng và dai, ít hạt, có mùi thơm của sầu riêng cùng vị ngọt đậm. Cách đây 2 năm, cửa hàng đã nhập na sầu về bán với giá 450.000-500.000 đồng/kg tùy loại. Khi đó, hàng khan hiếm, khách muốn mua đều phải đặt trước vài ngày. Dịp này, na sầu mới chớm vụ thu hoạch, hàng về đến Hà Nội bán lẻ tới tay khách chỉ 75.000 đồng/kg cho size từ 500-800 gram/quả. Cửa hàng đã nhập được 3 chuyến, mỗi chuyến trên dưới 1 tấn hàng. “Vào chính vụ, nguồn cung tăng lên giá chắc sẽ còn rẻ hơn nhiều”, chị Hòa dự báo. Na sầu đang được rao bán khắp các chợ. Ảnh: NVCC Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc HTX Mé Lếch (Mai Sơn, Sơn La), cho rằng, giá na sầu riêng ngày càng rẻ là do nguồn cung dồi dào. Đây là quy luật chung của thị trường. HTX Mé Lếch là đơn vị trồng na sầu riêng sớm nhất ở nước ta. Ông Tứ cho hay, loại na này được HTX phối hợp với một doanh nghiệp chuyên về giống rau quả nhập từ Đài Loan về ghép cải tạo với giống na dai địa phương. Sau 8 tháng ghép, na sầu riêng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ đã bói những quả đầu tiên. Loại na này khi chín đạt trọng lượng 0,4-2,5 kg/quả. Na được thu hoạch từ đầu tháng 8 kéo dài cho đến Tết Nguyên đán. Năm 2021, na sầu riêng của HTX bắt đầu bói quả. Đến năm 2022 HTX có 20ha na sầu riêng, doanh thu lên tới 14 tỷ đồng vì khi đó giá bán rất cao. Na thu hái đến đâu được các mối khách quen bao mua hết đến đó. Thậm chí, một số ngày na chín ít còn trong tình trạng cung không đủ cầu. Năm nay, diện tích na sầu riêng của HTX Mé Lếch đã tăng lên con số 100ha. Sản lượng na ước đạt 20 tấn/ha, ông Tứ chia sẻ. Hiện, na sầu riêng loại 1 size từ 1-2 kg/quả có giá bán tại vườn 80.000-90.000 đồng/kg, loại 2 size 400-700 gram/quả giá đổ sỉ dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg. Theo ông, mức giá này giảm còn một nửa so với vụ năm ngoái. “Khoảng một tháng nữa na sầu riêng sẽ vào chính vụ thu hoạch”, Giám đốc HTX Mé Lếch nói thêm. Lúc đó, na sẽ được phân phối nhiều hơn cho các cửa hàng, hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối ở Hà Nội. Tại huyện miền núi Mai Sơn, không chỉ HTX Mé Lếch mà bà con nông dân trong vùng cũng mở rộng diện tích trồng na sầu riêng. Bởi, loại na này cho năng suất cao. Vườn na đạt tuổi trưởng thành sẽ cho sản lượng 20 tấn/ha. Nếu tính giá trung bình 60.000 đồng/kg, 1ha đã thu về 1,2 tỷ đồng, lãi rất lớn so với trồng các loại na khác, ông Tứ chia sẻ.