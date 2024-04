Chi 1 triệu USD để chia tay chồng, Ariana Grande giờ hạnh phúc bên tình mới

Ariana Grande đang gây sốt với album "Eternal Sunshine" (Ảnh: Instagram).

Năm 2023, Ariana Grande dành thời gian để tập trung vào vai diễn trong bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway - Wicked.

Dù không ra các sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian dài nhưng Ariana Grande vẫn có lượng khán giả trung thành. Cô luôn thuộc nhóm 3 nghệ sĩ có nhiều người nghe nhất hàng tháng trên Spotify toàn cầu, đứng sau The Weeknd và Taylor Swift.

Năm 2024, nàng tiểu diva của làng nhạc trẻ thế giới phát hành album thứ 7 trong sự nghiệp, Eternal Sunshine. Trong đó, ca khúc đầu tiên của album Yes, And? nhanh chóng góp mặt trong bảng xếp hạng 100 ca khúc được yêu thích của Billboard hay 200 ca khúc được yêu thích nhất toàn cầu của Billboard.

Sau Yes, And?, bản ballad đầy chất tự sự We Can't Be Friends (Wait for Your Love) cũng tạo hiệu ứng toàn thế giới, liên tục giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Theo Dân Trí