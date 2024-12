Chạy xe ôm nuôi con mắc bệnh bại não, cha bị tai nạn tử vong ở Bình Dương

Anh D. đưa con bị bệnh bại não vào TPHCM thuê trọ để chữa trị, còn anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Trong lúc chở khách đi Bình Dương, người cha không may bị tai nạn giao thông tử vong. Ngày 27/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Tiến D. (35 tuổi, quê Bình Thuận) cho gia đình để đưa về quê lo hậu sự. Anh D. là tài xế xe ôm công nghệ bị tai nạn giao thông tử vong trên cầu vượt ngã tư 550 vào chiều 26/12 mà Dân trí đã thông tin. Ngồi trong khu vực nhà đại thể Bệnh viện TP Thuận An, Bình Dương, chờ nhận thi thể em trai, ông Nguyễn Tiến Cường (41 tuổi, anh trai của anh D.) một tay bồng bé gái đang nằm bất động, một tay lau nước mắt. Ông Cường bồng cháu gái, ngồi chờ nhận thi thể em trai (Ảnh: Xuân Đoàn). Ông Cường cho biết, bé gái đang trên tay ông tên là Nhã T. (8 tuổi, con gái của anh D.). Bé T. bị bệnh nên cha cùng bà nội đã đưa vào TPHCM thuê nhà trọ tại quận 7 để chữa trị. Để kiếm tiền trang trải, anh D. đăng ký chạy xe ôm cho một hãng xe ôm công nghệ, còn bà nội ở nhà chăm sóc bé T.. Do bị bệnh từ lúc mới sinh, bé T. bị teo cơ không có khả năng đi lại, đi đâu cũng phải có người bồng. Chị Thủy (38 tuổi, vợ nạn nhân D.) kể, hai vợ chồng cưới nhau rồi sinh được một người con gái nay đã 10 tuổi. Sau đó chị Thủy tiếp tục sinh đôi hai bé gái. Không may, một trong hai bé mắc bệnh bại não, gia đình phải chạy vay, tìm khắp nơi để chữa trị cho con nhưng không khả quan. Tháng 9 vừa rồi, được một người giới thiệu, anh D. cùng bà nội thu xếp đồ đạc, đưa bé T. từ quê nhà ở xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, Bình Thuận vào TPHCM. Còn chị Thủy ở lại quê đi làm công ty để nuôi hai người con gái nhỏ. Cuộc sống hai vợ chồng ở quê cũng vất vả, làm được bao nhiêu đều dùng để chữa bệnh cho con gái, với hy vọng tương lai của con sẽ tốt hơn. "Ở quê anh D. làm rẫy, lúc vào TPHCM anh chạy xe ôm kiếm tiền trả tiền trọ, cách đây mấy hôm anh gọi về báo tình hình con có tiến triển tốt, anh hẹn khoảng 25, 26 Tết sẽ về", chị Thủy kể lại. Chiều 26/12, anh D. chở khách đi Bình Dương, đang trên đường quay về TPHCM thì bị tai nạn không qua khỏi. Hiện trường vụ tai nạn làm anh D. tử vong trên cầu vượt 550 (Ảnh: Xuân Đoàn). Như Dân trí đã đưa tin, hơn 16h ngày 26/12, anh Nguyễn Tiến D. lái chiếc xe điện mang biển số 59TA-096xx trên đường ĐT 743, hướng từ ngã 6 An Phú đi Bệnh viện Quân đoàn 4. Khi xe đến cầu vượt ngã tư 550 (phường Bình Hòa, TP Thuận An), phương tiện va chạm với xe bồn chở xăng dầu mang biển số 14C-143xx, do tài xế Trịnh Hưng S. (26 tuổi, quê Bình Định) lái cùng chiều bên trái. Tai nạn làm anh D. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe bồn chạy thêm khoảng 200m rồi dừng lại.