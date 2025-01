'Cháy' tour du lịch sang Thái Lan xem tuyển Việt Nam đá chung kết AFF Cup

Sau khi Việt Nam thắng Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2024, nhiều khán giả mua tour du lịch Thái Lan kết hợp xem chung kết lượt về, cổ vũ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch AFF Cup 2024 sau khi giành chiến thắng trước Thái Lan tại trận chung kết lượt đi tối 2/1. Nhiều người ngay sau đó mong muốn được trực tiếp cổ vũ đội tuyển quốc gia tại trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan vào ngày 5/1. Nắm được nhu cầu này, ngay trong tối 2/1, hàng loạt công ty du lịch, lữ hành đã chào bán các tour du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ đội tuyển Việt Nam, ngay lập tức nhiều nơi đã "cháy hàng" sau khi mở bán không lâu. Tour du lịch Thái Lan cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup được mở bán và nhanh chóng hút khách. Chị Nguyễn Phương Trà My, nhân viên Vietrend Travel cho biết, hiện các tour du lịch Thái Lan kết hợp cổ vũ đội tuyển Việt Nam đang có các mức giá từ 10,9 - 14,9 triệu đồng cho các tuyến đi các nhau. Lịch trình của tour sẽ bao gồm 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM, giá tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn 4 sao, 2 bữa ăn chính và 1 bữa ăn buffet sáng, vé vào sân xem bóng đá và xe vận chuyển suốt hành trình. "Ngay trong đêm 2/1, một số tuyến tour đi Thái Lan cổ vũ bóng đá đã kín chỗ, lượng khách hàng quan tâm hỏi mua rất đông. Điều này xuất phát từ việc người dân muốn trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết quan trọng nhất và mong muốn cùng đội tuyển nâng cúp trên nước bạn", chị My nói. Tương tự, chị Dương Nhàn, Công ty Wego Tours cũng liên tục "chốt đơn" cho khách đặt tour du lịch Thái Lan xem chung kết AFF Cup. Nhiều người đã nhanh chóng đặt cọc tiền sau khi hỏi để giữ chỗ. "Có lẽ việc chứng kiến đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch trên đất nước khác là một trải nghiệm hiếm có. Điều này đã khiến nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ tiền để đi Thái Lan xem trận chung kết. Hơn nữa, lịch trình của tour du lịch này chỉ có 2 ngày 1 đêm vào dịp cuối tuần nên nhiều người dễ dàng sắp xếp công việc để đi", chị Nhàn nói. Theo chị Nhàn, do số lượng tour du lịch được mở bán có giới hạn, phụ thuộc theo số lượng vé vào sân nên nếu không nhanh tay sẽ không thể mua được các tour du lịch trọn gói để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Anh Lê Thế Vinh (Hà Đông, Hà Nội) vừa đặt cọc mua 5 suất du lịch Thái Lan cổ vũ đội tuyển Việt Nam ngay trong đêm 2/1. Anh cùng nhóm bạn của mình sẽ trực tiếp tới sân, hy vọng chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch. "Tôi thấy các tour du lịch này rất tiện lợi, chúng tôi chỉ cần mua trọn gói và lên đường là yên tâm đi cổ vũ cho đội tuyển mà không cần phải lo đến chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển hay mua vé vào sân. Đây sẽ là một chuyển đi rất ý nghĩa và thú vị trong những ngày cuối năm. Tôi cho rằng với những trải nghiệm đó, để chi ra hơn chục triệu đồng thì hoàn toàn xứng đáng", anh Vinh cho biết. Theo anh Vinh, sau khi chốt mua các tour du lịch này, anh phải đặt cọc 1 triệu đồng/mỗi người. Trong ngày hôm sau, đơn vị lữ hành sẽ xuất vé và yêu cầu anh thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Cuộc tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) vào ngày 5/1. Thành Lâm