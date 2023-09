Cháy quán karaoke ở Đắk Lắk, khói bốc cao hàng chục mét

Trưa 20/9, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk đang nỗ lực dập tắt vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke ở thị trấn Phước An.

Đám cháy dữ dội tại quán karaoke (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội.