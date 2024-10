Cháy ở tòa nhà 7 tầng tại Đà Nẵng, cư dân dùng thang dây thoát thân

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà 7 tầng gần biển Đà Nẵng, khiến các cư dân sinh sống bên trong hốt hoảng kêu cứu, tìm cách thoát thân. Khoảng 19h20 ngày 18/10, tại một tòa nhà cao 7 tầng trên đường Lâm Hoành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) xảy ra hỏa hoạn. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà khiến khói đen bốc cao làm chuông báo cháy kêu, người dân hốt hoảng tìm lối thoát. Hàng xóm phát hiện vụ việc nên đã gọi điện báo công an. Lực lượng cứu hộ dùng thang để đưa các cư dân mắc kẹt xuống đất an toàn (Ảnh: Hoài Sơn). Thấy vậy, các cư dân tầng 2, 3 của tòa nhà kêu cứu, người dân sinh sống ở nhà bên cạnh đã dùng thang dây để các cư dân leo xuống đất. Một số người dân ở từ tầng 4 trở lên của tòa nhà 7 tầng đã mở cửa sổ leo sang mái nhà bên cạnh, sau đó được lực lượng cứu hộ đưa xuống kịp thời. Theo cảnh sát, đám cháy đã được khống chế sau khoảng 15 phút. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại hiện trường lực lượng chức năng đã dùng xe thang cao 50m để giải cứu những người mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà. Cư dân ở tầng 2, 3 của tòa nhà dùng thang dây leo xuống đất (Ảnh: Hoài Sơn). Một cư dân sống tại tầng 2 của tòa nhà kể lại, thời điểm xảy ra cháy, khói đen bốc lên nghi ngút, bao phủ cả lối xuống tầng 1, người này đã cố gắng để thoát ra ngoài an toàn. Các cư dân khác cũng được cứu hộ sau đó. Nhiều người dân lo lắng, thoát ra khỏi tòa nhà khi khói bốc lên cao (Ảnh: Hoài Sơn). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động 4 xe chữa cháy và xe thang để tham gia dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện máy giặt.