Cháy nhà trọ 5 tầng ở TPHCM, 2 người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 1 trệt, 4 lầu cho thuê ở phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, làm 2 người tử vong. Đến hơn 8h30 ngày 27/12, cơ quan chức năng TP Thủ Đức (TPHCM) đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong. Khoảng 5h45 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 4 lầu nằm trong hẻm trên đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Phát hiện vụ việc, nhiều người trong căn nhà tìm cách chữa cháy nhưng bất thành. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng). Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong căn nhà tháo chạy ra ngoài, cột khói bốc lên cao cuồn cuộn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ứng cứu người dân. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Sáng cùng ngày, Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn làm 2 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê. Cách đây 7 ngày, một vụ cháy cũng xảy ra tại căn nhà trọ 4 tầng tại đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Vụ cháy khiến 2 người tử vong và 14 người bị thương.