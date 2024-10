Cháy nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát tại tầng tum của nhà trọ cao 5 tầng, 1 tum trên phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 21/10, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, vụ cháy xảy ra vào 10h17 cùng ngày. Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao khiến nhiều người lo lắng (Ảnh: Lê Hoa). Theo vị này, đám cháy bùng phát tại tầng tum của căn nhà trọ cao 5 tầng, 1 tum số 17 phố Thiên Hiền. Vị trí cháy là chiếc máy giặt đặt tại tầng tum của căn nhà, diện tích cháy khoảng 2m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực cháy là tầng tum của nhà trọ cao 5 tầng, 1 tum (Ảnh: Công an cung cấp). "Sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng huy động gần 30 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát PCCC cũng điều 6 xe chữa cháy tới hiện trường. Sau khoảng 5 phút đám cháy được dập tắt, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cháy", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm thông tin. Cũng theo vị này, qua nhận định sơ bộ ban đầu, nguyên nhân cháy có thể do sự cố điện tại khu vực đặt máy giặt. Cảnh sát tiếp cận hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).