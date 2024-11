Cháy nhà ở TP Vũng Tàu, 2 cháu bé tử vong thương tâm

Căn nhà trong hẻm ở TP Vũng Tàu xảy ra cháy lớn lúc rạng sáng khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm. Ngày 6/11, Công an TP Vũng Tàu cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà trong hẻm 136 đường Bạch Đằng, phường 5, TP Vũng Tàu khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy tại căn nhà trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP Vũng Tàu) đã huy động 10 xe chữa cháy cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân trong nhà đã tử vong gồm: cháu T.B.L. (SN 2016) và T.B.K. (SN 2008). Theo Công an phường 5, căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 40m2 do bà H.V.L (SN 1951) là chủ hộ. Thời điểm xảy ra cháy có 7 nhân khẩu ở nhà. Đám cháy phát triển từ khu vực tầng trệt, cháy lan lên trên gác bao trùm toàn bộ căn nhà, 5 người thoát nạn ra ngoài. Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng khi mọi người đang ngủ say nên không ai biết để hỗ trợ. Đến khi điện bị cắt và nghe tiếng còi cứu hỏa mới biết có cháy.