Cháy nhà dân ở Phú Xuyên, Hà Nội làm 2 người tử vong

Theo cảnh sát, ngôi nhà cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 dùng để ngủ. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát tìm thấy 2 người bị thương nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Tối 18/1, Công an Hà Nội thông tin, khoảng 0h58 cùng ngày, tại ngôi nhà ở số 173 khu phố Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra cháy. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội điều 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín cùng các lực lượng khác đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an Hà Nội). Theo cảnh sát, ngôi nhà cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 sử dụng để ngủ, diện tích công trình khoảng 100m2 với kết cấu bê tông cốt thép, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Cảnh sát sau đó đã tiếp cận hiện trường đưa được 2 người bị thương tại tầng 2 ngôi nhà ra ngoài, bàn giao lực lượng y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tới khoảng 2h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhà chức trách cho biết, 2 người bị thương sau khi được đưa đi cấp cứu đã tử vong. Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.