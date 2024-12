Cháy nhà 4 tầng ở TPHCM, 2 người tử vong

Khói đen bao trùm tại căn nhà 1 trệt, 3 tầng tại phường 12, quận Tân Bình (TPHCM), khiến nhiều người dân hốt hoảng leo lan can sang nhà kế bên để thoát nạn. Vụ cháy làm 2 người tử vong. Ngày 20/12, Cơ quan chức năng quận Tân Bình đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại đường Xuân Hồng, phường 12. Khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt 3 tầng trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Người dân bên trong căn nhà leo lan can qua phòng kế bên thoát nạn (Ảnh: Trần Hương). Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhiều người dân bên trong phải leo lan can qua nhà kế bên để thoát nạn. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Theo nhân chứng, căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi cho thuê phòng trọ, hỏa hoạn xuất phát từ tầng trệt. Bước đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong, nhiều người bên trong căn nhà được cảnh sát giải cứu. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải cứu người dân (Ảnh: Lam Giang).