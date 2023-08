Cháy nhà 3 tầng ở Bắc Ninh, 2 bố con tử vong

Sau khi nhận tin báo cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an TP Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường để dập lửa, chữa cháy.

Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy khiến anh K. và cháu H. tử vong, chị L. và cháu P. bị thương.