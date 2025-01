Chạy hơn 1 năm, Aston Martin DB11 độc nhất Việt Nam bị lỗ gần 5 tỷ

Mẫu grand tourer siêu sang Aston Martin DB11 với màu sơn Buckinghamshrine Green độc nhất Việt Nam đang được rao bán với mức giá 14 tỷ với odo chỉ khoảng 1.400 km. Aston Martin là mẫu grand tourer hạng sang của thương hiệu Anh Quốc, ra mắt lần đầu vào năm 2016. Đây cũng là một mẫu xe được nhiều người chơi tại Việt Nam sưu tập, trong đó có ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Mới đây, một chiếc Aston Martin DB11 vừa được rao bán trên sàn xe cũ với mức giá được công bố khoảng 13,879 tỷ đồng. Con số này thấp hơn gần 5 tỷ đồng so với mức giá lăn bánh của siêu xe này khi mua chính hãng, vốn khoảng 19 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là tùy chọn màu xanh Buckinghamshire Green, được cho là độc nhất Việt Nam hiện nay. Màu sơn này được lấy cảm hứng từ hạt Buckinghamshire, một địa danh nổi tiếng tại Anh Quốc. Chủ nhân của chiếc xe cũng đã lựa chọn bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch với 2 tông màu tương phản. Xe vẫn sử dụng đĩa phanh tiêu chuẩn cùng kẹp phanh màu đen có logo Aston Martin. Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc Aston Martin DB11 này sở hữu phối màu xanh Forest Green và kem Glacier White. Khách hàng có thể nâng cấp thiết kế ghế đua nếu mong muốn cấu hình thể thao hơn. Điểm nổi bật trong không gian này là chất liệu ốp nội thất gỗ Tần Bì thật với bề mặt nhám, vốn có thể tìm thấy ở bệ tay trung tâm, tapi cửa, tựa lưng ghế... Các chi tiết vận hành có phần tương đồng với các mẫu xe Mercedes-Benz. Tại thời điểm ra mắt, Aston Martin DB11 sở hữu động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực. Tuy nhiên, chiếc xe được rao bán là phiên bản nâng cấp kể từ năm 2021 với sức mạnh lên đến 536 mã lực. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp của ZF và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h của siêu xe này khoảng 3,9 giây và tốc độ tối đa khoảng 309 km/h, nhanh hơn khoảng 0,1 giây và cao hơn 8 km/h so với bản ra mắt ban đầu. Với số tiền gần 14 tỷ đồng, đây có thể xem là một "món hời" cho những ai muốn sưu tập mẫu xe đến từ thương hiệu danh tiếng của Anh Quốc. Được đăng ký lần đầu vào năm 2024, odo của chiếc xe này khoảng 1.379 km với hiện trạng gần như hoàn hảo. Hiện tại, Aston Martin DB11 đã dừng sản xuất và được thay thế bởi Aston Martin DB12. Mẫu grand tourer thế hệ mới này có mức giá khởi điểm lên đến 19,5 tỷ đồng tại Việt Nam, cao hơn gần 4 tỷ đồng so với giá khởi điểm của DB11. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!