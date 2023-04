Cháy chợ Bình Thành ở Đồng Tháp, 14 ki ốt bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để dập lửa (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp đã đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Do khu vực cháy đa số chứa đồ nhựa, túi nylon, mỹ phẩm,… nên ngọn lửa bùng phát càng nhanh.