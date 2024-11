Cháy căn hộ chung cư quận 7, hàng trăm cư dân được sơ tán

Đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7 (TPHCM). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa, sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Tối 2/11, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố cháy căn hộ tại phường Phú Mỹ. Khoảng 19h20 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, quận 7. Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ tìm cách dập lửa. Anh Quốc Anh (19 tuổi, cư dân chung cư) cho biết, thời điểm đám cháy bùng phát, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, hàng trăm cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn. Cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn (Ảnh: Quốc Anh). Trong khi đó, chị Trần Diễm (cư dân chung cư) cho hay, chị vừa từ tầng hầm gửi xe đi lên thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy, sau đó một tòa nhà bị cúp điện. "Lúc đó, tôi nghe nhiều tiếng la hét. Họ hô hoán nhau chạy đi, rồi tôi thấy nhiều xe cứu hỏa đến trước chung cư", chị Diễm nói. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ứng cứu người dân. Đến 21h, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ xác nhận đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.