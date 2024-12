Cháu ruột nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mong cậu phù hộ album được khán giả đón nhận

Ca sĩ Thể Thiên (con trai nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) đã chính thức ra mắt album đầu tay mang tên "Trần thế". Vừa qua buổi ra mắt dự án album Trần Thế của Thể Thiên đã diễn ra với sự góp mặt của khoảng 500 khách mời. Gia đình của Thể Thiên: bố mẹ - giọng ca Trịnh Vĩnh Trinh, anh trai - nhạc sĩ Nhất Thể đã có mặt từ sớm để ủng hộ chàng tân binh. Ê-kíp sản xuất của album gồm Giám đốc âm nhạc Onionn., producer Pixel Neko, giám đốc sáng tạo Ben Phạm, ca sĩ Orange, cùng đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí như danh ca Cẩm Vân và con gái Cece Trương, Á hậu Thảo Nhi Lê, ca - nhạc sĩ Tuimi, producer Machiot, Larria, rapper OSAD, ca sĩ Linh Ka, Cầm, VJ Thùy Minh, An Trương… đều góp mặt. Khác với tạo hình táo bạo, nổi loạn trong album, Thể Thiên xuất hiện tại họp báo với bề ngoài đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn. Nói về sự trái ngược, tân binh cho biết trong mình có cả những phần đơn giản lẫn sự cầu kì, phức tạp. Vốn sinh ra trong một gia đình nền nếp có cha là người Hà Nội, mẹ là người Huế, sự cầu kì đã được hình thành trong Thể Thiên ngay từ khi còn nhỏ, dẫn đến âm nhạc của anh cũng chứa đầy những yếu tố, màu sắc khác biệt, sáng tạo. Thể Thiên nói sự kết nối lớn nhất giữa anh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là niềm đam mê và sự hồn nhiên khi đến với âm nhạc, cũng như thái độ chan hòa với cuộc sống. Trước khi sản phẩm ra mắt, anh cũng xin cậu mình phù hộ cho album được khán giả đón nhận. Chia sẻ với truyền thông, Thể Thiên cho biết anh từng chịu áp lực dưới cái bóng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng đã dần gỡ bỏ được điều đó và giờ đây thì cảm thấy vô cùng tự hào vì xuất thân của mình. Anh cho biết thêm, trước đây mình chưa thể cảm nhận được nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng về sau khi có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, cũng như được mẹ cho hát nhạc Trịnh theo cách riêng của mình, thì càng cảm thấy có sự kết nối cao với âm nhạc của cậu mình. Anh nói âm nhạc của Thể Thiên trong album là những gì xuất phát từ chính bản thân, cá tính của anh chứ không cố tình làm trái ngược để khán giả cảm thấy khác biệt so với nhạc sĩ huyền thoại. Là học trò nhiều năm của NSƯT Minh Huệ, anh tự tin về giọng hát của mình so với các ca sĩ Gen Z trên thị trường hiện nay.