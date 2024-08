Cháu ngoại nhà thơ Bút Tre mất tích gần 30 năm, bất ngờ trở về gặp mẹ 85 tuổi

Ông Bùi Minh Giám, Trưởng Công an xã Đồng Lương cho biết: "Từ một vài thông tin ít ỏi của chị Bích cung cấp, chúng tôi cử 5 cán bộ công an xã rà soát tại 11 khu dân cư với hơn 1.000 hộ trên địa bàn. Sau 5 ngày tìm kiếm, công an xã xác định nhiều khả năng gia đình cụ Đặng Thị Hiền có mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Dung".

Thông qua sự giúp đỡ và cung cấp thông tin của Công an xã Đồng Lương, ngày 7/7, bà Nguyễn Thị Dung cùng các con, cháu đã về nhà cụ Đặng Thị Hiền để gặp gỡ và xác nhận là người thân.

Xúc động ngày đoàn tụ

Cho đến hôm nay, gần 1 tháng sau ngày đoàn tụ, cụ Hiền vẫn lâng lâng cảm xúc khi nhớ về giây phút ôm chầm lấy con gái sau gần 3 thập kỷ xa cách. “Nó về giữa sân nhà, tôi ôm chầm lấy nó và 2 mẹ con cùng khóc. Tôi thương cô con gái nhỏ tưởng như đã không còn nữa", cụ bà xúc động.