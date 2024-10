Châu Kiệt Luân đẳng cấp thế nào mà bán hết 150.000 vé concert trong 5 phút

Chỉ trong vòng 5 phút, 150.000 vé cho 4 đêm concert của nam ca sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) đã được bán sạch. Dự kiến đêm nhạc tổ chức từ 5-8/12, tại Taipei Arena có sức chứa 40.000 người. Châu Kiệt Luân là nam ca sĩ solo đầu tiên được cấp quyền tổ chức concert tại địa điểm này. Thế giới âm nhạc thay đổi nhiều nhưng Châu Kiệt Luân vẫn còn đó. Khán giả sẵn sàng trả nhiều tiền để xem các buổi hòa nhạc của “ông hoàng nhạc pop Trung Quốc” - người đã đi cùng thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Đẳng cấp của Châu Kiệt Luân sau 24 năm vào nghề: Bán hết 150.000 vé ca nhạc trong vòng 5 phút. Biểu tượng “vô tiền khoáng hậu” của âm nhạc Hoa ngữ đầu thập niên 2000 Còn nhớ năm 2003, hình ảnh người đàn ông 24 tuổi châu Á mặc áo phông đơn giản và quần jean xanh nhảy lên không trung với cây đàn guitar đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time số tháng 3. Sự nổi tiếng nhanh chóng của Châu Kiệt Luân trong vòng chưa đầy ba năm đã mang lại cho anh danh hiệu "Ông hoàng nhạc Pop châu Á mới". Qua năm tháng, nam ca sĩ ngự trị cùng danh hiệu này trong ngành giải trí Trung Quốc. 24 năm vào nghề, âm nhạc của Châu Kiệt Luân đi trước thời đại, tạo sức ảnh hưởng đến nhiều nước ở khu vực Đông Á nói chung và Việt Nam nói riêng như Sứ thanh hoa, Dạ khúc, Hương lúa, Thiên lý chi ngoại, Hẹn ước bồ công anh, Tóc như tuyết, Lữ khách chân trời, Đông phong phá…

Châu Kiệt Luân được gọi "Thần tượng của các thần tượng", Vua Mandopop" (Mandopop - viết tắt của nhạc pop Trung Quốc). Không chỉ nổi bật với tư cách là ca/nhạc sĩ, Châu Kiệt Luân còn là nghệ sĩ piano, nhà sản xuất âm nhạc và phim, diễn viên, đạo diễn và nhà sưu tập nghệ thuật. Album Greatest Works of Art trở thành album bán chạy nhất thế giới năm 2022, video ca khúc chủ đề thu hút hơn 140 triệu lượt xem trên Weibo chỉ trong một ngày và album đã tích lũy được hơn 1 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng khác nhau. Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) ghi nhận doanh số bán album vật lý và kỹ thuật của Châu Kiệt Luân đứng đầu thế giới năm 2022, vượt qua BTS, Taylor Swift. Ngoài những thành tựu âm nhạc với hơn 200 giải thưởng và danh hiệu cá nhân, Châu Kiệt Luân còn tạo nên tác động đáng kể đến ngành công nghiệp điện ảnh. Anh đóng vai chính trong bộ phim hài siêu anh hùng năm 2011 The Green Hornet cùng Seth Rogen và Christoph Waltz, bộ phim đã thành công về mặt thương mại, thu về hơn 228 triệu USD trên toàn thế giới. Bộ phim đầu tay của anh, Secret, đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình. Ngôi sao 45 tuổi đóng vai trò là đồng biên kịch, đạo diễn và nam chính, đồng thời sáng tác nhạc gốc cho bộ phim. Tác phẩm đã giành giải Phim Đài Loan (Trung Quốc) xuất sắc nhất năm tại Giải thưởng Kim Mã. Ngoài giải trí, Châu Kiệt Luân còn được biết đến với niềm đam mê sưu tầm nghệ thuật. ARTnews đã công nhận anh là một trong 50 nhà sưu tầm nghệ thuật đáng chú ý trong năm 2019. Kho tàng riêng của nam ca sĩ có nhiều tác phẩm từ Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter và Pablo Picasso. Bộ sưu tập tranh của anh đa dạng về phong cách như âm nhạc của chính Châu Kiệt Luân, nó phát triển theo từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời anh. Sức ảnh hưởng của Châu Kiệt Luân mạnh đến nỗi anh có ngày riêng được đặt theo tên mình. Cộng đồng fan của nam ca sĩ nói cứ đến ngày 16/7 hàng năm sẽ được gọi là “Ngày Châu Kiệt Luân”. Cái tên này bắt nguồn từ việc hơn 50 đài truyền hình trên khắp châu Á đồng loạt phát ca khúc chủ đề “Nhân Danh Cha” trong album Diệp Huệ Mỹ của anh. Chương trình Xuân Vãn 2004 của CCTV, Cựu Tổng đạo diễn Xuân Vãn Khâu Nghị có ý định mời Châu Kiệt Luân diễn nhưng lãnh đạo không đồng ý vì anh “nhả chữ không rõ”. Do vậy, đạo diễn kiến nghị khán giả muốn mời ca sĩ này phải ký tên đồng ý, kết quả 2 triệu người đã thực hiện, thành công đưa Châu Kiệt Luân lên show cuối năm biểu diễn. Vì sao âm nhạc của Châu Kiệt Luân chinh phục khán giả? Lớn lên trong gia đình có bố mẹ ly hôn khiến Châu Kiệt Luân bị ảnh hưởng tinh thần, anh bó gọn trong thế giới riêng và coi mẹ - bà Diệp Huệ Mỹ - là “thành trì duy nhất”. Từ khi lên bốn, Châu Kiệt Luân được mẹ, vốn là giáo viên âm nhạc, đăng ký học đàn piano cổ điển. Từ đây, anh bắt đầu sáng tác nhạc, thử nghiệm với sự đổi mới, khám phá nhiều thể loại âm nhạc, kết hợp nhiều phong cách khác nhau lại với nhau.

Những buổi hòa nhạc kín khán giả của "ông hoàng nhạc pop châu Á". Ca sĩ nói mỗi album của mình đều thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của thời điểm cụ thể, một số là cá nhân hoặc từ bạn bè xung quanh. “Mỗi album là bản ghi chép về một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời tôi. Từ album đầu tiên của tôi vào năm 2000 đến nay, tôi chưa bao giờ làm nhạc với mục đích chỉ để đáp ứng thị hiếu của khán giả. Thay vào đó, tôi muốn tác động và thay đổi thị hiếu của người nghe” - anh nói. Sự pha trộn độc đáo giữa nhạc pop, RnB, hip-hop và các yếu tố truyền thống Trung Hoa đã giúp Châu Kiệt Luân tạo nên thứ âm nhạc độc nhất vô nhị mang tên “Châu thị”. Anh tiên phong cho dòng nhạc hơi hướm cổ phong, minh chứng rõ nhất là sự thành công vang dội của Tóc như tuyết, Sứ thanh hoa. Nơi đó, anh khéo léo đan cài những câu chuyện, điển tích điển cố qua từng lời hát để khán giả thẩm thấu. Chất giọng ca sĩ không bi thương, hoài cổ nhưng cái tài tình là cách anh đưa nhạc cụ, tiết tấu, biến hóa thành giai điệu gieo rắc nỗi day dứt khôn nguôi. Nhìn rộng hơn, âm nhạc của anh đa dạng, muôn màu muôn vẻ RnB mới là thứ đưa Châu Kiệt Luân trở thành hiện tượng ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc). “Các bài hát của Châu Kiệt Luân đã tạo ra phong cách mới của nhạc pop hiện đại Trung Quốc, không chỉ là bản sao trực tiếp của thể loại phương Tây/Nhật Bản. Đôi khi nó có những yếu tố hiện đại của RnB/rap, kết hợp hài hòa sự cổ điển của phương Đông và phương Tây” – khán giả trên Reddit nhận xét về âm nhạc của Châu Kiệt Luân. Phận đào hoa của "Thiên vương châu Á" Thiên vương làng nhạc Hoa ngữ từng có quá khứ bủa vây trong tin đồn yêu đương với những “bóng hồng”. Những cuộc tình ồn ào hay thoáng qua ngập tràn các trang báo, từ Thái Y Lâm, Hầu Bội Sâm đến Quế Luân Mỹ, La Khang Ni… Anh thừa nhận lớn lên trong cảnh gia đình đổ vỡ nên có ít niềm tin vào hôn nhân, cho đến khi anh gặp Côn Lăng – người mẫu kém anh 14 tuổi. Cả hai hẹn hò năm 2010 và kết hôn sau 4 năm yêu. Đám cưới hoành tráng của Châu Kiệt Luân được tổ chức ở lâu đài 300 tuổi ở Anh, cô dâu diện váy và trang sức hơn 14 triệu tệ (45 tỷ đồng), tổng chi phí lên đến 100 triệu tệ (340 tỷ đồng). Chưa dừng lại, cặp uyên ương còn tổ chức thêm tiệc cưới ở Đài Bắc và Australia.

Vợ chồng Châu Kiệt Luân. Trái ngọt hôn nhân của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng là 3 nhóc tỳ, 2 gái 1 trai. Thời điểm Châu Kiệt Luân bị đồn ngoại tình, có con riêng, anh đã đáp trả gay gắt: "Khi đối diện với người muốn dìm mình, nếu là trước kia tôi sẽ tìm ra bọn họ rồi xử đẹp, nhưng hiện tại tôi không muốn lãng phí thời gian. "Ra mắt nhiều năm, luôn có người muốn bôi đen tôi. Nhưng tôi đã ở trên đỉnh cao, không ai có thể làm tổn thương tôi được". Theo Tiền Phong