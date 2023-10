Châu Bùi lần đầu đóng MV của Binz, không ngại tình tứ bên bạn trai

Tối 19/10, rapper Binz trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Hit me up sau thời gian vắng bóng. Khác với hình ảnh lạnh lùng vốn có, Binz trong lần trở lại này có tạo hình khác lạ với tóc dài nhuộm vàng và bộ ria mép.

MV của nam rapper cũng khiến khán giả thích thú khi khéo léo tái hiện những cảnh đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A clockwork orange, The shining và singin' in the rain...

Điều khiến công chúng bất ngờ là nữ chính của MV này chính là Châu Bùi - bạn gái của Binz. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, nữ tính, Châu Bùi đã thể hiện được phong thái của cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở thập niên 70.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1997 cũng không ngại thể hiện tình cảm, hoàn thành tốt những phân cảnh tình tứ với rapper Binz trong MV.