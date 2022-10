Châu Âu và Mỹ vật lộn với lạm phát, DN của đại gia Năng 'Do Thái' gặp khó

Công ty CP Vicostone (VCS) của Chủ tịch Hồ Xuân Năng (hay còn gọi là Năng ''Do Thái") công bố dự kiến kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 41,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của VCS, doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng dự báo VCS tiếp tục gặp khó. Trong đó, con số hàng tồn kho 2.363 tỷ đồng, tăng 372 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2022, Vicostone đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế tương ứng là 8.367 tỷ đồng và 2.413 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18,34% và 15,06%. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Vicostone mới hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận năm.