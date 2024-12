ChatGPT miễn phí: Của rẻ là của ôi!

Nhận thấy các hạn chế từ bản miễn phí, nhiều người dùng đã chọn đăng ký gói ChatGPT Plus để tận hưởng những tính năng và mô hình mới nhất từ OpenAI. Gói ChatGPT Plus không chỉ cung cấp quyền truy cập sớm hơn mà còn có giới hạn sử dụng cao hơn giúp người dùng tránh gián đoạn trong quá trình tương tác với chatbot. Mặc dù gói ChatGPT miễn phí cho phép người dùng trải nghiệm một số tính năng cơ bản mà không phải trả phí, nhưng nó cũng đi kèm với một số hạn chế. Hiện tại, người dùng không phải xem quảng cáo và không cần đồng ý để các cuộc trò chuyện của mình được sử dụng để huấn luyện AI. Tuy nhiên, OpenAI đang xem xét khả năng triển khai quảng cáo cho người dùng gói miễn phí trong tương lai. ChatGPT miễn phí không còn thoải mái Thông tin này được Giám đốc tài chính của OpenAI, Sarah Friar, chia sẻ với The Financial Times khi ông cho biết công ty đang cân nhắc việc hiển thị quảng cáo cho người dùng không trả phí. Điều này có thể giúp OpenAI trang trải chi phí vận hành máy chủ AI và tăng doanh thu, đặc biệt khi công ty đã chuyển từ mô hình phi lợi nhuận sang hoạt động vì lợi nhuận. Mặc dù có những lo ngại về việc quảng cáo có thể làm giảm trải nghiệm người dùng, OpenAI khẳng định rằng họ sẽ cẩn trọng trong việc quyết định thời điểm và cách thức triển khai quảng cáo. CEO Sam Altman cũng bày tỏ sự quan tâm đến ý tưởng này, mặc dù trước đó ông đã từng bày tỏ không thích quảng cáo. OpenAI đã tuyển dụng nhiều chuyên gia quảng cáo từ các công ty lớn như Meta và Google, cho thấy họ đang chuẩn bị cho việc phát triển công nghệ quảng cáo cho ChatGPT. Trong bối cảnh đó, việc triển khai quảng cáo trong phiên bản miễn phí có thể là một bước đi hợp lý. Thời gian tới, người dùng ChatGPT có thể sẽ thấy sự thay đổi trong trải nghiệm của mình, đặc biệt khi ChatGPT được tích hợp vào Siri trên iPhone, mở ra cơ hội cho nhiều người dùng mới và khả năng đăng ký gói Plus từ ứng dụng trên iPhone.