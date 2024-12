Chàng trai Việt duy nhất lọt top gương mặt nổi bật Forbes Mỹ 2025

Nguyễn Siêu, cựu du học sinh Việt tại Mỹ xuất sắc được lựa chọn vào danh sách những người trẻ nổi bật “30 Under 30” của Forbes Bắc Mỹ năm 2025. Dấu mốc đáng nhớ tuổi 29 Cách đây ít ngày, tạp chí Forbes công bố danh sách "Top 30 Under 30 North America" năm 2025, vinh danh 30 tài năng dưới 30 tuổi ở khu vực Bắc Mỹ truyền cảm hứng, có ảnh hưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý trong đó, một gương mặt trẻ người Việt xuất hiện ở lĩnh vực Marketing và Quảng cáo là Siêu Nguyễn, 29 tuổi. Siêu Nguyễn, chàng trai Việt duy nhất xuất hiện trong danh sách "Top 30 Under 30 North America" lĩnh vực Marketing và Quảng cáo, năm 2025 (Ảnh: Forbes Under 30). Forbes tóm lược, Siêu Nguyễn là biên kịch và nhà sản xuất trong nhóm truyền thông nghe nhìn của HBO Max. Tại đây, anh sẽ khái niệm hóa, viết, sản xuất và biên tập video quảng cáo cho các chương trình của HBO Max. Nội dung này bao gồm trailer, các bộ phim tài liệu và video xã hội cho các bản hit như "Euphoria", "The Idol", "Hacks", "The White Lotus" và nhiều hơn nữa. Chàng trai Việt sản xuất hơn 40 dự án marketing, thu hút 37 triệu lượt xem trên các nền tảng xã hội. Siêu Nguyễn được đề cử giải Primetime Emmy năm 2024 cho "Phim truyền hình phi hư cấu hoặc thực tế ngắn xuất sắc" với phim ngắn hậu trường "Hacks: Bit by Bit"; giải thưởng Giải trí Clio năm 2022 cho "Phim truyền hình: Nội dung gốc" với loạt phim hậu trường "Enter Euphoria", Siêu sản xuất tập 5. Siêu Nguyễn sinh năm 1995, là cựu học sinh trường THPT chuyên Amsterdam – Hà Nội. Tháng 3/2013, Siêu nhận thư trúng tuyển và học bổng từ 7 đại học danh giá của Mỹ. Hình ảnh của Siêu trên web Forbes. Năm 2017, chàng trai Việt tốt nghiệp bằng cử nhân Điện ảnh và Truyền thông tại Đại học Vassar (top 12 nước Mỹ) loại xuất sắc (GPA: 3.9/4.0) rồi làm việc tại hãng truyền hình Paramount. Từ năm 2021 đến nay, 9X Việt làm việc tại kênh Truyền hình HBO có trụ sở ở New York, Mỹ. “Một dấu ấn đáng nhớ cho tuổi 29 trước khi bước sang một thập kỉ mới. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, và tất cả những ai đã theo dõi hành trình của tôi trong những năm qua”, chàng trai Việt bày tỏ khi được Forbes gọi tên. Nói về cơ duyên trở thành gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi của Forbes năm nay, Siêu cho biết đó là câu chuyện đầy bất ngờ và cảm kích. Năm nay, có 10.000 đề cử và Forbes chọn ra danh sách 30 người nổi bật nhất cho mỗi ngành. “Đồng nghiệp của tôi tại HBO gửi đề cử, rất may mắn tạp chí Forbes đã quan tâm tới câu chuyện của tôi và lựa chọn đưa vào danh sách”, Siêu chia sẻ. Không biết bản thân được lựa chọn vào danh sách “30 Under 30” cho đến thời điểm Forbes thông tin, Siêu ngạc nhiên, bất ngờ và cảm kích khi nhìn thấy tên xuất hiện trong danh sách. 10 năm tìm lối đi riêng trong ngành truyền thông tại Mỹ Chia sẻ với Báo điện tử VTC News, Siêu thấy vinh dự được tạp chí Forbes Hoa Kỳ lựa chọn vào danh sách những người trẻ nổi bật “30 Under 30” năm nay. Đây là sự công nhận rất lớn sau một thập kỷ chàng trai Việt lập nghiệp trong ngành truyền thông tại Mỹ. Siêu Nguyễn làm việc ở công ty HBO năm 2024. Siêu nhớ những ngày đầu chập chững bước vào ngành truyền thông tại Mỹ, đơn giản vì tình yêu với công việc sáng tạo và niềm tin vào tầm quan trọng của những câu chuyện mang tính toàn cầu. Cậu sinh viên người Việt sớm thực tập tại các công ty giải trí và truyền thông hàng đầu thế giới như Walt Disney, MTV, Blumhouses khi còn ngồi ở giảng đường đại học. Ra trường, Siêu bắt đầu từ vai trò trợ lý sản xuất và biên tập tại Paramount Network, nhận làm mọi việc từ bé nhất khi bất cứ ai trong công ty cần giúp đỡ. “Trong những năm tháng đầu tiên của tuổi 20, thấy có ít người với nền tảng là công dân quốc tế, đặc biệt là người Việt Nam, làm việc trong ngành này tại Mỹ, tôi phải tự khám phá, trải nghiệm, vấp ngã, và đứng dậy từ những vấp ngã ấy, để tìm ra được lối đi cho riêng mình”, Siêu nhìn lại hành trình dài nỗ lực. Ở đó, anh không ngừng nỗ lực sáng tạo nên những sản phẩm vừa chạm tới cảm xúc của khán giả, vừa mang dấu ấn của bản thân. Sau 10 năm làm việc tại Mỹ, Siêu Nguyễn để lại nhiều dấu ấn như sản xuất các sản phẩm truyền thông để quáng bá series “Euphoria” phần 2, series có lượng người xem lớn thứ nhì trong lịch sử của Đài HBO (tính tới năm 2022.) Trong vai trò của mình, chàng trai người Việt làm việc trực tiếp và sản xuất các sản phẩm truyền thông cho các ngôi sao giải trí hạng A Hollywood như: Lady Gaga, Robert Downey Jr., Selena Gomez, Zendaya, Jennie, Dylan O’Brien,… Siêu Nguyễn bộc bạch, thật sự là thách thức rất lớn để người trẻ Việt như anh tìm được chỗ đứng tại Mỹ, đặc biệt trong các ngành sáng tạo. Lúc Siêu mới ra trường, đa số các bạn du học sinh Việt Nam khác đều đi theo ngành công nghệ hoặc tài chính. Siêu là số ít người kiên quyết đi theo ngành sáng tạo, nên không có nhiều tấm gương ở thế hệ trước để học hỏi và noi theo. “Tôi phải tự tìm tòi nhiều để được lối đi cho mình”, Siêu nói. Sản xuất video cho khán giả chính là đại chúng Mỹ cũng là điều khó khăn, vì 9X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nên không thể hiểu thấu văn hoá Mỹ bằng các bạn bản địa. Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng cứng, Siêu còn phải học thêm, tìm hiểu thêm về văn hoá Mỹ, khiếu hài hước Mỹ, thị hiếu của khán giả Mỹ. “Có những lúc tôi sản xuất ra những video mà mình thấy hài hước, nhưng người khác thì không, hoặc những video mà mình thấy cảm động, còn khán giả Mỹ lại cảm thấy hơi nhiều cảm xúc quá”, Siêu nói về kỉ niệm làm nghề. Theo thời gian, Siêu càng ra nhiều sản phẩm vì những sản phẩm đó càng đến gần hơn với đại chúng Mỹ, giúp anh hiểu hơn những gì công chúng thích và cần. Dù thực sự khó khăn, nhưng Siêu nhận thấy môi trường sáng tạo Mỹ rất cởi mở với những ý tưởng mới, táo bạo, luôn khích lệ anh phải thử, dù cho những ý tưởng đó thành công hay thất bại. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để Siêu “ươm mầm” sự nghiệp. Siêu thuyết trình tại phòng họp công ty. Các sản phẩm video Siêu làm ra phải trải qua nhiều vòng đánh giá, kiểm định của các giám đốc sáng tạo, các nhà làm phim. Không phải lúc nào họ cũng yêu thích những sản phẩm của chàng trai trẻ. “Có những video khi gửi đi thì nhận về hàng trang góp ý, và mình phải sửa lại nhiều lần để thoả mãn yêu cầu của họ”, Siêu kể. Khi mới vào nghề, những khoảnh khắc như vậy đôi khi làm Siêu buồn và nản lòng nghĩ rằng mình không đủ giỏi, không đủ tốt. Sau này Siêu nhận ra đây là bản chất của ngành. Ai làm sáng tạo cũng sẽ có những dự án phải nhận góp ý. Mỗi lần được góp ý là một cơ hội để sản phẩm được tốt hơn. Qua đó, anh cũng học được nhiều hơn về cách làm nội dung cho khán giả Mỹ. Nói về cách tìm lối đi riêng trong ngành truyền thông tại HBO, chàng trai Việt đã khẳng định mình là một người có chuyên môn tốt và sâu về việc sản xuất, cắt dựng như video dạng dài, đặc biệt chú trọng vào những video hậu trường cho các show truyền hình của hãng, vốn là điều thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Siêu (bên phải, ngoài cùng) trên trường quay bộ phim Industry của HBO, năm 2024. Mỗi ngày, Siêu dậy sớm đi tàu điện ngầm đến hãng, cách nhà anh trọ 5 km. Chàng trai trẻ tự nấu mang tới công ty, tối về Siêu đọc sách, xem truyền hình. Siêu bật mí, anh đang tự giặt quần áo bằng tay khi trả lời phỏng vấn VTC News qua điện thoại, một cảnh tượng rất gần kiểu cuộc sống của người con xa nhà độc thân dưới 30 tuổi. “Sự nghiệp có thế nào thì mình vẫn phải lo toan cuộc sống của bản thân”, Siêu cười nói. Lọt "Top 30 Under 30 North America" lĩnh vực Marketing và Quảng cáo năm 2025 của Forbes, Siêu nhận được nhiều lời làm quen từ các tên tuổi đầu ngành. Dấu mốc mới khiến Siêu càng có động lực hơn để làm những sản phẩm xuất sắc, trong công việc chính của anh tại HBO. Nói về dự định trong tương lai xa, Siêu rất mong muốn có cơ hội sản xuất thêm các sản phẩm của bản thân, cũng như viết một cuốn sách khác về lĩnh vực truyền thông tại Mỹ sau thành công của cuốn sách du học đầu tay “Cô đơn để trưởng thành”.