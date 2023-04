Chàng trai kể phút nghẹt thở kẹp cổ tên cướp trong quán cà phê

Khoảng 14h44 ngày 8/4, nam thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang chạy vào một quán cà phê ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Đằng sau, một người đàn ông chạy đuổi theo, hô hào "cướp, cướp", do vừa bị mất điện thoại.

Nghe tiếng tri hô, anh Lưu Việt Trung (27 tuổi, quận Hoàng Mai) ngồi uống cà phê bên ngoài quán, đã vào kiểm tra phòng vệ sinh tầng một, nhưng không thấy đối tượng nghi vấn.

Anh lên tầng hai, gõ vào lan can, hô to "bắt cướp". Biết không còn đường tẩu thoát, tên cướp giả vờ hợp tác, nhưng khi xuống tầng một bất ngờ giật lấy con dao gần đó chống trả.

Anh Trung cùng người dân nhanh chóng áp sát đối tượng, dùng sức hất văng con dao xuống đất, rồi khống chế hắn. Lúc sau, "người hùng" kẹp cổ tên cướp trong khi một người khác trói tay, đợi bàn giao đối tượng cho công an.