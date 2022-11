Chàng trai Hà Nội xách can đi xa 60km mua xăng về đổ cho xe máy

Anh này cho hay, trong nhà anh có sẵn chiếc can gần 6 lít nên đã mang theo đi làm. Đến công ty, anh mượn xe của đồng nghiệp để đi mua xăng rồi đưa lên ô tô công ty chuyển về Hà Nội.

Tại một số nơi đã bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân dùng can, bình dung tích lớn mua xăng dầu đưa về nhà tự đổ hoặc tích trữ, tránh việc phải xếp hàng chờ đợi nhiều lần.

"Tuy nhiên, xăng càng ngày càng khó mua. Có lẽ hôm tới tôi phải mua thêm một can nữa đưa về Hà Nội", anh P. cho hay.

Cũng theo người đàn ông này, ít ngày trước, khi đi mua xăng giúp bạn tại cây xăng trên đường Trần Vỹ (quận Cầu Giấy) anh cũng thấy nhiều người xách theo can to mua xăng về nhà tích trữ.

Những người này được nhân viên cây xăng "phân luồng" sang đổ ở cây xăng dành cho ô tô để việc đổ xăng được thuận tiện, tránh gây ùn ứ.

Cách đây 4 ngày, anh Quách Đại Nghĩa (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng phải xách chiếc can 3 lít đi mua xăng.

Anh Nghĩa đi mua xăng tới "giải cứu" chiếc xe của bạn gái. (Ảnh: Đ. N).

Anh Nghĩa cho biết: "Tôi thường đổ xăng ở cây xăng gần Nhà hát lớn Hà Nội. May mắn là những ngày qua việc đổ xăng tại đây khá dễ dàng. Tuy nhiên, bạn gái tôi sống ở đường Thụy Khuê thì lại không thể đổ được xăng. Cô ấy đi làm về muộn, xe thì đã cạn xăng. Tôi đành phải mang can đi mua và chở đến cho cô ấy".

Anh Nghĩa mua 100.000 tiền xăng. Sau khi đổ vào xe cho bạn gái, trong can còn thừa lại một ít, anh này cẩn thận nhắc bạn gái chú ý an toàn về cháy nổ khi giữ can xăng còn thừa trong nhà.

Bạn gái anh Nghĩa và "món quà" đặc biệt từ bạn trai. (Ảnh: Đ. N).

Chị P. T. T (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, ngày 7/11, chị đi đổ xăng tại cây xăng gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Thời điểm đó, cây xăng không giới hạn mức đổ của mỗi người nên chị T. đã đổ đầy bình để đảm bảo cho việc đi lại.