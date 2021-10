Chàng trai 9x chế tạo ca nô cứu hộ mùa lũ

Trung cho hay quyết định chế tạo ca nô bởi anh có chút ít kinh nghiệm làm việc liên quan đến mảng an toàn lao động trong các nhà máy đóng tàu, giàn khoan. Mặt khác rất thường đi quan sát thực tế... Sau khi tìm hiểu, so sánh và nghiên cứu kỹ, Trung tham khảo thêm các công ty sản xuất ca nô trước khi bắt tay vẽ mẫu. Trung suy nghĩ “nơi khác họ quan trọng tốc độ, còn ở Huế và miền Trung thì quan trọng sự chắc chắn, bền và an toàn”.

“Các loại nguyên vật liệu và máy móc trong mùa dịch vốn đã đắt đỏ thì nay khó tìm do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tìm thuê nhân sự đóng cũng trở ngại. Nhiều lần mình định từ bỏ ý tưởng. Nhưng gia đình, bạn bè và nhiều cộng sự mình đã ủng hộ, cùng nhau thiết kế rồi thuê người đóng thành công”, Trung nói.

Ca nô của Trung có thể cứu hô, giúp đỡngười dân trong mùa mưa lũ

Sau khi hoàn thành, chiếc ca nô đầu tiên cơ bản ổn với các thông số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ yêu cầu, chiều dài 4,5m, ngang 1,2m được làm bằng vật liệu composite, tải trọng 300kg. Chiếc ca nô như thế có thể chở được 5 người, lúc khẩn cấp có thể hơn.