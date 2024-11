Chàng chăn vịt Lê Tuấn Khang là ai mà hút 100 triệu lượt xem sau 15 tiếng?

Những ngày qua, Lê Tuấn Khang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, nhận về lượt xem và tương tác "khủng". Gây sốt mạng xã hội, tăng lượt theo dõi chóng mặt Lê Tuấn Khang (SN 2002, quê ở Sóc Trăng) được khán giả biết đến là nhà sáng tạo nội dung, sở hữu kênh TikTok 7 triệu người theo dõi. Anh thường mang đến những đoạn clip hài hước xoay quanh cuộc sống bình dị, dân dã ở miền Tây thu hút hàng chục triệu lượt xem. Gần đây, việc Lê Tuấn Khang được xướng tên thắng giải "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm" tại lễ trao giải TikTok Awards Vietnam 2024 nhưng MC sự kiện lại đọc tên một TikToker khác, gây nhiều tranh cãi trong khán giả. Sự cố trên khiến ban tổ chức phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có sự nhầm lẫn kỹ thuật và xác nhận giải thưởng này thuộc về cả Lê Tuấn Khang và người còn lại. Khoảnh khắc Lê Tuấn Khang tại lễ trao giải (Ảnh: Chụp màn hình). Đáng nói, sau lùm xùm này, kênh TikTok của Lê Tuấn Khang tăng lượt người theo dõi với tốc độ chóng mặt. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước khi tham dự lễ trao giải trên, kênh TikTok của Lê Tuấn Khang có 4 triệu lượt theo dõi, nhưng tính đến thời điểm hiện tại (sáng 30/11) đã tăng lên 7 triệu người theo dõi và con số này vẫn không ngừng tăng hàng giờ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, các từ khóa "Lê Tuấn Khang là ai?", "Vì sao clip của Lê Tuấn Khang hot", "Thanh niên chăn vịt Lê Tuấn Khang"... đứng đầu danh sách tìm kiếm. Số lượt theo dõi kênh TikTok của Lê Tuấn Khang tăng lên hàng giờ (Ảnh: Chụp màn hình). Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, kênh của Lê Tuấn Khang đã tăng 3 triệu người theo dõi. Đây được xem là con số đáng mơ ước, không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng có thể sở hữu được. Không chỉ được quan tâm trên nền tảng TikTok, các tài khoản mạng xã hội khác của Lê Tuấn Khang cũng tăng đáng kể. Các bài viết đề cập đến anh cũng nhận về lượng tương tác "khủng". Video mới nhất của anh đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ đăng tải với 2,8 triệu lượt tim. "Thanh niên chăn vịt" Lê Tuấn Khang là ai? Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Tuấn Khang cho biết vì hoàn cảnh gia đình nên anh nghỉ học từ lớp 7, sau đó theo cha mẹ chăn vịt ở khắp các cánh đồng miền Tây. Từng có thời điểm anh rời quê lên TPHCM để làm công nhân, chạy xe ôm công nghệ với đồng lương ít ỏi. Lê Tuấn Khang bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ các đoạn clip ngắn ghi lại cuộc sống dân dã ở miền Tây. Những đoạn clip anh đăng tải có nội dung chắp nối "bất thường". Tuy nhiên, nhờ cách nói chuyện mộc mạc anh chiếm được cảm tình lớn từ khán giả, thu hàng chục triệu lượt xem cho các video trên kênh TikTok. Những nội dung Lê Tuấn Khang xoay quanh cuộc sống ở miền Tây (Ảnh: Facebook nhân vật). Lê Tuấn Khang nói ban đầu anh chỉ quay những nội dung mà bản thân thấy thích, nên không nghĩ có ngày được nổi tiếng. TikTok cho biết, sự "lầy lội", ngu ngơ trên clip cũng là một phần tính cách của anh ngoài đời. "Trên clip, tôi muốn có nội dung "nhây" và "bựa" nên tôi làm theo tính cách thật của mình bên ngoài. Mặt khác, tôi là người rụt rè, nhút nhát. Những video tôi đăng lên mạng là do tôi muốn mọi người thấy được cuộc sống bình dị, vui vẻ ở quê mình", Lê Tuấn Khang chia sẻ với phóng viên Dân trí. Sở hữu những video với hàng chục triệu lượt xem nhưng Tuấn Khang khẳng định anh không có đội ngũ đứng sau hỗ trợ, các công đoạn đều thực hiện "cây nhà lá vườn". TikToker cho biết việc lên ý tưởng, xây dựng bối cảnh, quay và dựng clip đều do một mình anh thực hiện. "Mọi thứ trên clip đều được tôi quay và dựng trên điện thoại, chứ không có ê-kíp chuyên nghiệp. Những thứ tôi làm ra do mình tự học, từ việc quay clip đến dựng clip, chứ chưa học qua trường lớp bài bản. Do đó, phải mất cả tháng tôi mới làm xong một clip", Lê Tuấn Khang nói. Theo TikToker sinh năm 2002, nhân vật bà Sáu, ông Chín, ông Tám... trong các đoạn clip cũng chính là người thân, họ hàng của anh ngoài đời. Lê Tuấn Khang giữ nếp sống bình dị dù nổi tiếng (Ảnh: Facebook nhân vật). Khi được hỏi về thu nhập đằng sau mỗi đoạn clip hàng chục triệu lượt xem, Lê Tuấn Khang từ chối chia sẻ. Dù được quan tâm, anh chỉ mong được khán giả nhìn nhận như một người bình thường. "Thanh niên chăn vịt" không dám nhận mình là người có sự nghiệp, thành tựu. Những thành tích mà anh có hôm nay chủ yếu nhờ vào sự yêu mến của khán giả. Hồi tháng 10, Lê Tuấn Khang gây sốt khi tham gia casting (thử vai) cho dự án "Lật mặt 8" của Lý Hải. Sự xuất hiện của anh trong buổi casting thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, nhận nhiều phản hồi tích cực.