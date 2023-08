Chặn xe, đánh người ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây vì xin vượt không được?

Trước đó 1 ngày, anh N.H.T. (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân), nạn nhân bị đánh cũng đến cơ quan công an gửi đơn tố giác. Tại trụ sở công an, bước đầu hai người đàn ông khai nhận nguyên nhân xảy ra ẩu đả do cả hai xin vượt xe anh T. nhưng không được.