Chân dung thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất Mỹ gia nhập chính quyền ông Trump

Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm Karoline Leavitt, 27 tuổi, làm thư ký báo chí Nhà Trắng trong chính quyền sắp nhậm chức của ông. Quyết định đánh dấu việc Leavitt sẽ là người trẻ nhất từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng trong lịch sử Mỹ. Kỷ lục trước đây thuộc về Ron Ziegler, 29 tuổi, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon trao cho ông chức vụ này vào năm 1969. Karoline Leavitt. Ảnh: New York Post Theo báo Guardian, công việc của thư ký báo chí Nhà Trắng thường là giúp thông tin cho người dân Mỹ về các hoạt động của tổng thống và không phản bội lòng tin của nhà lãnh đạo này. “Karoline Leavitt thông minh, cứng rắn và đã chứng minh mình là một người giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu”, trích tuyên bố bổ nhiệm của ông Trump ngày 15/11. Những hình ảnh Leavitt chụp cùng ông Trump trong quá trình vận động tranh cử năm 2024. Ảnh: Instagram Karoline Leavitt Thách thức đối với Leavitt sẽ là truyền đạt thông tin đáng tin cậy và giành được uy tín với các phóng viên, đồng thời vẫn duy trì lòng trung thành mạnh mẽ với ông Trump. Cô gái sinh năm 1997 này được đánh giá là người ủng hộ tận tụy, nhanh nhẹn và đã có những lời bảo vệ quyết liệt dành cho tổng thống mới đắc cử trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Leavitt đại diện chiến dịch tái tranh cử của ông Trump trả lời phỏng vấn của truyền thông. Ảnh: Politico Xuất hiện tại một cuộc phỏng vấn với chương trình This Morning của đài CNN hồi tháng 6, Leavitt từng tranh cãi gay gắt với người dẫn chương trình Kasie Hunt, chỉ trích hai nhà báo Dana Bash và Jake Tapper vì "cách đưa tin thiên kiến" chống ông Trump của họ trước cuộc tranh luận rất được mong đợi giữa chính khách Cộng hòa này với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Bộ đôi Bash và Tapper được chọn là 2 người điều phối cho cuộc tỉ thí hùng biện trực tiếp đó. Bà Hunt đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn sau khi Leavitt từ chối bị đánh lạc hướng. Ảnh: Instagram Karoline Leavitt Leavitt, người gốc New Hampshire, là trợ lý thư ký báo chí trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump (2017 – 2021). Khi ông Trump bị đối thủ Biden đánh bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, cô trở thành giám đốc truyền thông cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik, người vừa được ông Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Leavitt từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và tranh cử ghế nghị sĩ đại diện bang New Hampshire tại Hạ viện Mỹ vào năm 2022. Song, cô cuối cùng thất cử trước ứng viên hạ nghị sĩ Dân chủ Chris Pappas. Tuy nhiên, những gì trải qua dường như đã mang lại cho cô kinh nghiệm quý báu về việc diễn thuyết trước công chúng.