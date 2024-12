Chân dung người đàn ông đẹp nhất thế giới năm 2024

Trang web TC Candler vừa vinh danh nam diễn viên Chris Hemsworth là người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024 sau khi anh vượt qua nhiều đối thủ như: Jung Kook, Chris Evans, Jason Momoa, Henry Cavill. Danh sách Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024 của trang TC Candler có sự xuất hiện của nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Trong đó, Chris được cho là người chiến thắng tuyệt đối. Kết quả này nhận được sự đồng tình của phần lớn khán giả theo dõi trang web. Đây không phải là lần đầu Chris Hemsworth lọt vào danh sách Những nam diễn viên điển trai, quyến rũ nhất thế giới. Chris Hemsworth vừa được trang web TC Candler bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2024 (Ảnh: Getty Images). Năm 2023, Chris Hemsworth từng đứng thứ 2 trong danh sách nam nghệ sĩ có gương mặt chuẩn tỷ lệ "vàng", dựa trên cơ sở khoa học và tiêu chuẩn vẻ đẹp Hy Lạp cổ đại do bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Julian De Silva đưa ra. Tỷ lệ đôi mắt và cấu trúc xương mặt của Hemsworth được nhận xét là "chuẩn không cần chỉnh". Chris Hemsworth (SN 1983) sở hữu chiều cao nổi bật 1,91m cùng cân nặng khoảng 91kg. Anh lớn lên trong một gia đình tại Australia. Với mái tóc vàng, gương mặt sắc cạnh, đôi mắt xanh hút hồn và khối cơ bắp như tượng tạc, tài tử người Australia nhận được sự chú ý của phần lớn khán giả ngay từ khi mới lập nghiệp. Bạn diễn của Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen và Benedict Cumberbatch, từng khen ngợi anh chính là "siêu anh hùng điển trai nhất vũ trụ điện ảnh Marvel". Không những có hình thể đẹp, tài tử 41 tuổi còn ghi điểm nhờ phong cách lịch lãm, khả năng diễn xuất giỏi và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc. Chris Hemsworth sở hữu vẻ đẹp nam tính, đôi mắt xanh cuốn hút, gương mặt góc cạnh quyến rũ (Ảnh: Instagram). Trong nhiều năm, chế độ ăn uống và tập luyện của nam diễn viên luôn được người hâm mộ quan tâm. Ngôi sao 41 tuổi làm việc với huấn luyện viên thể hình để kết hợp ăn uống và tập luyện khoa học trong nhiều năm. Chris không ít lần chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện miệt mài trong phòng tập trên trang cá nhân. Anh theo đuổi các bộ môn như bơi lội, võ thuật, tập gym cường độ cao. "Mỗi ngày, tôi chỉ tập luyện và ăn uống, ngoài ra tôi không làm gì khác. Tuy nhiên, vợ tôi cảm thấy tôi đã lên cơ bắp quá mức. Các bạn nam của tôi thì thấy đẹp còn phụ nữ thì không hẳn", Chris Hemsworth nói. Về khẩu phần ăn, Chris Hemsworth thường ăn bít tết, gà, cá, khoai lang, cơm trắng và uống thêm thực phẩm chức năng thể hình. Nam diễn viên có đầu bếp riêng luôn túc trực để đảm bảo anh ăn đúng giờ trong khi quay phim. Chris Hemsworth tập luyện với cường độ cao và nghiêm túc để giữ dáng vóc như tượng tạc (Ảnh: Instagram). Chris Hemsworth rời quê hương chuyển tới Hollywood theo đuổi diễn xuất từ khá sớm. Với vai Thần Sấm Thor, tên tuổi nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến. Sau hơn 2 thập kỷ lăn xả tại Hollywood, Chris Hemsworth trở thành siêu sao tại kinh đô điện ảnh thế giới. Nam diễn viên gốc Australia có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với hơn 20 tác phẩm điện ảnh, trong đó có những bom tấn tỷ USD, cùng hàng chục các bộ phim truyền hình dài tập. Một số dự án nổi tiếng mà anh tham gia như: Star Trek, Thor, Ghostbusters, Avengers: Endgame... Bên cạnh loạt phim siêu anh hùng, anh còn góp mặt trong các dự án hành động đình đám khác như: Extraction, The Huntsman: Winter's War, Furiosa: A Mad Max Saga... Chris Hemsworth hiện sở hữu khối tài sản 130 triệu USD và là một trong những nam diễn viên nhận cát-sê cao nhất thế giới (Ảnh: News). Theo Showbiz Galore, Chris hiện là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất tại Hollywood với mức lương lên tới 2 triệu USD. Số tiền này chưa bao gồm các khoản hợp đồng lợi nhuận, hậu mãi... Tờ Cosmopolitan ước tính, đến năm 2024, tổng giá trị tài sản ròng của tài tử 41 tuổi lên tới 130 triệu USD. Số tiền này chủ yếu đến từ công việc diễn xuất cùng các hợp đồng quảng cáo. Khoản thu nhập lớn nhất của tài tử Chris vẫn đến từ hợp đồng với "gã khổng lồ" Marvel Studios. Anh đã góp mặt trong 8 dự án siêu anh hùng thuộc MCU. Mức cát-sê anh nhận được khi tham gia Thor là 150.000 USD. Trong khi đó, với Thor: Love and Thunder, số tiền anh được trả lên tới 20 triệu USD. Ngoài ra, Chris Hemsworth còn đầu tư bất động sản, chủ yếu tại Australia. Anh hiện sống trong biệt thự sang trọng có giá trị ước tính 30 triệu USD. Chris Hemsworth có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người bạn đời, nữ diễn viên Elsa Pataky (Ảnh: Getty Images). Về đời tư, "Thần Sấm" Chris Hemsworth đã kết hôn và có cuộc sống gia đình viên mãn. Bạn đời của anh là nữ diễn viên hơn 7 tuổi, Elsa Pataky. Cặp đôi chung sống hạnh phúc và có với nhau 3 người con. Trên trang cá nhân với gần 60 triệu người đăng ký theo dõi, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Chris cũng luôn dành sự biết ơn cho bà xã vì cô chấp nhận hy sinh sự nghiệp, làm hậu phương cho anh tỏa sáng. Hồi đầu năm nay, Chris Hemsworth gây chú ý khi tiết lộ có nguy cơ phải đối diện với bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ). Do vậy, tài tử quyết định dành nhiều thời gian hơn bên gia đình. Trong năm 2025, ngôi sao gốc Australia có 2 dự án ra mắt gồm Stuntnuts: The Movie và Crime 101.