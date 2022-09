Chân dung chủ quán karaoke An Phú vừa bị bắt sau vụ cháy làm 32 người tử nạn

Ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) là người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở karaoke An Phú (số 166C, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương), nơi xảy ra vụ cháy làm chết 32 người.

Ngoài sở hữu cơ sở karaoke mang tên An Phú, ông Lê Anh Xuân còn là chủ của một chuỗi các cơ sở khác trên địa bàn thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên, TP Thuận An. Trong đó, một cơ sở karaoke đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa đưa vào hoạt động với tổng kinh phí đầu tư khủng lên đến hơn 100 tỷ đồng.