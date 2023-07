Chậm mở rộng đường giảm kẹt xe cửa ngõ Cát Lái, nhà thầu bị dừng hợp đồng

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã có quyết định chấm dứt hợp đồng dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao Mỹ Thủy, TP Thủ Đức) theo đề xuất của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông).

Trước đó, Ban Giao thông đã nhiều lần gia hạn cho Công ty Lạc An, nhưng tiến độ thi công dự án vẫn chậm tiến độ hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra, gây lãng phí ngân sách, bức xúc dư luận. Hồi tháng 3, dự án từng bị kiến nghị thanh tra toàn diện vì lý do này.