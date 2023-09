Cha giao con 16 tuổi lái ô tô 'hạ gục' nhiều người: Lo sợ, hoài nghi và bất bình!

Kim Thanh đặt vấn đề camera ở đâu, tại sao không thấy công bố hình ảnh thiếu niên kia bước ra khỏi xe từ ghế lái hay ghế bên.

Bạn đọc Ngộ Không chung thắc mắc "Cho hỏi có camera ghi lại hình ảnh bé trai 16 tuổi cầm lái lúc gây tai nạn không? Hay chỉ nghe theo lời khai của tài xế chủ xe? Nếu bé con cầm lái thì người cha giao xe cho con gây tai nạn phải trực tiếp chịu trách nhiệm dân sự và hình sự theo quy định pháp luật" – bạn nói.

Được biết, sau tai nạn, công an thông tin tạm thời chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với người con về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và người cha về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Lý do, tổng tỷ lệ thương tật của các nạn nhân chưa đủ 61%.

Thông tin này lập tức gây nhiều ý kiến trái chiều. Bạn đọc cho rằng tình huống chiếc xe tông khiến nhiều người văng lên cao, lại giữa đường lớn nên họ thoát chết là "hên xui". Vậy mà vụ việc không được khởi tố để điều tra thì thật khó hiểu.