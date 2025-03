CEO Nvidia: Ngành công nghiệp AI đạt bước ngoặt, định giá 50.000 tỷ USD

Tuy nhiên, Nvidia đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các chip tùy chỉnh của Amazon, Google và nhiều startup, đồng thời chịu áp lực cải thiện hiệu quả năng lượng – một điểm yếu của GPU so với các giải pháp thay thế.

Hệ thống an toàn toàn diện cho xe hơi

Tại sự kiện, NVIDIA ra mắt hệ thống an toàn toàn diện mang tên NVIDIA Halos, tích hợp phần cứng và phần mềm ô tô với những nghiên cứu AI tiên tiến nhằm nâng cao độ an toàn cho xe tự hành.

Halos bao gồm chip, phần mềm, công cụ và dịch vụ, hỗ trợ phát triển các hệ thống AV (Autonomous Vehicles) an toàn, từ môi trường đám mây đến thực tế.

Halos được thiết kế như một giải pháp an toàn tổng thể, hoạt động trên ba cấp độ bổ trợ lẫn nhau:

Cấp độ công nghệ: Đảm bảo an toàn nền tảng, an toàn thuật toán và an toàn hệ sinh thái.

Cấp độ phát triển: Tích hợp các biện pháp bảo vệ trong quá trình thiết kế, triển khai và xác nhận.

Cấp độ tính toán: Bao quát từ đào tạo AI, mô phỏng cho đến triển khai thực tế.

