Celine Dion lộ diện giữa thông tin không thể đi lại vì bệnh hiếm gặp

Celine Dion xuất hiện tại sự kiện công khai sau hơn 3 năm gặp vấn đề sức khỏe. Video: IG.

Trong video, giọng ca My Heart Will Go On mặc trang phục phong cách thể thao năng động, tươi tắn chào hỏi các cầu thủ và người hâm mộ sau trận đấu. Các cử động cơ thể của Celine Dion linh hoạt, tinh thần tốt.

Màn tái xuất dập tắt những đồn đoán rằng bệnh tình của nữ danh ca ngày càng nghiêm trọng. Vào tháng 9, cộng đồng mạng xôn xao trước video YouTube có tựa đề “Gia đình Celine Dion tiết lộ cô ấy sắp chết như thế nào?”.

Trong đó, một người kể chuyện không rõ danh tính cho biết hội chứng người cứng (SPS) của nữ ca sĩ phát triển rất nhanh. Video sau đó được đăng lại trên TikTok và nhận được hơn 430.000 lượt xem. Nó khiến càng nhiều người tin vào tin đồn ngôi sao thắng giải Grammy di chuyển khó khăn, phải cần sự hỗ trợ của xe lăn.