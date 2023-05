Celine Dion khốn đốn vì bệnh tật

Cùng với những lời gửi gắm đến người hâm mộ, thông báo liệt kê danh sách đầy đủ các show diễn bị huỷ bỏ ở Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan và Vương quốc Anh.

Courage World Tour bắt đầu vào năm 2019 và tiến hành được 52 buổi biểu diễn trước khi đại dịch COVID-19 buộc giọng ca My Heart Will Go On phải hoãn phần còn lại. Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của Celine Dion trong gần một thập kỷ và là chuyến đầu tiên không có chồng kiêm quản lý của bà, René Angélil, đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2016.

Sau đó, ngôi sao thắng giải Grammy tiếp tục hoãn nhiều show diễn hơn sau khi chia sẻ công khai rằng bà được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người.

Cuối năm 2022, nữ ca sĩ thông báo về bệnh tình trong một video Instagram đẫm nước mắt. Bà tiết lộ bác sĩ chẩn đoán bà mắc hội chứng cứng người - chứng rối loạn thần kinh rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/1.000.000 người mắc phải.