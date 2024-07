Celine Dion cứu lễ khai mạc Olympic Paris thảm họa

Tối 26/7 (giờ địa phương), Celine Dion khép lại lễ khai mạc Thế vận hội - Olympic Paris 2024 với ca khúc Hymne à l'amour của biểu tượng âm nhạc nước Pháp Édith Piaf. Ca khúc được cố ca sĩ sáng tác để tưởng nhớ tình yêu của đời mình, võ sĩ quyền Anh Marcel Cerdan, người qua đời trong vụ tai nạn máy bay năm 1949 khi đang trên đường tới gặp bà.

Xuất hiện trên đỉnh Tháp Eiffel, diva gốc Canada mặc chiếc váy cổ lọ màu bạc được phủ đầy kim sa và những sợi tua rua bằng hạt cườm lấp lánh của Dior Haute Couture. Kết hợp với mái tóc búi gọn, kiểu trang điểm ấn tượng nhấn vào mắt và bông tai kim cương, người đẹp sinh năm 1968 tỏa sáng như một nữ thần trên sân khấu.



Celine Dion có màn trình diễn đẳng cấp tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Ảnh: Getty Images.

Đây là lần biểu diễn đầu tiên của ngôi sao My Heart Will Go On kể từ khi tiết lộ bị mắc hội chứng cứng người vào tháng 12/2022. Bất chấp bị bệnh tật giày vò, Celine chứng minh được vẫn sở hữu giọng hát nội lực và dạt dào cảm xúc hàng đầu thế giới.

Màn trình diễn khiến Kelly Clarkson, một trong những người dẫn chương trình cho lễ khai mạc, phải rơi nước mắt.