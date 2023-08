CĐV Hải Phòng bị cấm tới Hàng Đẫy 1 trận

Cụ thể, hai CLB Hải Phòng và Hà Nội FC bị phạt 70 triệu đồng mỗi đội do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu vào ngày 2/8. Như vậy ở mùa giải năm nay, đến thời điểm này CLB Hà Nội bị phạt hơn 100 triệu đồng vì những màn quậy phá của CĐV đội khách.