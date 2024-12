Loài cây này được yêu thích vì vẻ đẹp nhẹ nhàng, đem lại sự thư thái và năng lượng tích cực; nhiều người quan tâm phong thủy muốn biết cây thủy trúc hợp mệnh gì. Thủy trúc (còn gọi là cây trúc nước) thuộc họ Hòa thảo, sống chủ yếu trong môi trường nước, thường được trồng trong hồ phong thủy, bể cá, chậu thủy tinh. Với hình dáng lá dài và mảnh mai, cây thủy trúc thường tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng và dễ dàng tạo điểm nhấn cho không gian sống. Cây thủy trúc có thể phát triển tốt mà không cần nhiều ánh sáng, nước và diện tích, do đó rất phù hợp để trồng trong nhà, đặc biệt là phòng khách, văn phòng làm việc hay phòng ngủ. Cây thủy trúc hợp mệnh gì? (Ảnh: BeeCost) Trong phong thủy, cây thủy trúc là biểu tượng của sự phát triển bền vững, tài lộc và hạnh phúc. Không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho không gian sống, cây thủy trúc còn có tác dụng thanh lọc không khí. Cây thủy trúc hợp với người mệnh gì? quan niệm ngũ hành, mỗi người sẽ thuộc một trong năm mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi mệnh lại có những yếu tố tương sinh và tương khắc với các mệnh khác. Những người quan tâm đến phong thủy thường chọn trồng những cây hợp mệnh, vậy cây thủy trúc sẽ hợp mệnh gì? Mệnh Mộc Hành Mộc đại diện cho cây cối, cho sự sinh trưởng và phát triển. Trong ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy. Mộc cũng tương hợp với Mộc, nghĩa là cây cối sẽ giúp phát triển và thúc đẩy các yếu tố thuộc mệnh Mộc. Cây thủy trúc mang đặc tính của mệnh Mộc với màu xanh mát mắt và phát triển mạnh mẽ. Nhiều người mệnh Mộc trồng cây thủy trúc trong không gian sống để tinh thần thoải mái, đồng thời mong muốn có sự hỗ trợ, thúc đẩy phát triển trong công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Theo quan niệm phong thủy, cây thủy trúc có thể giúp gia chủ mệnh Mộc cải thiện vận khí, thu hút tài lộc và may mắn. Mệnh Thủy Hành Thủy tượng trưng cho sự linh hoạt, mềm mại và khả năng thích ứng. Mệnh Thủy tương sinh với mệnh Mộc (nước nuôi dưỡng cây) và tương khắc với mệnh Hỏa (nước dập tắt lửa). Cây thủy trúc có thể dễ dàng phát triển trong môi trường nước, do đó nó rất hợp với người mệnh Thủy. Nhiều người mệnh Thủy trồng cây thủy trúc trong nhà với mong muốn thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự ổn định, bình an và may mắn trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ. Không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho không gian sống, cây thủy trúc còn có tác dụng thanh lọc không khí và giúp tạo ra không gian thư giãn, dễ chịu. (Ảnh: MHO.vn) Vậy cây thủy trúc không hợp mệnh gì? Trước hết, phải nhắc đến mệnh Hỏa. Theo nguyên lý phong thủy, Hỏa khắc Thủy. Nước có thể dập tắt lửa, khiến cho năng lượng của người mệnh Hỏa bị giảm sút. Vì vậy, người mệnh Hỏa nếu muốn trồng cây thủy trúc thì nên tránh đặt cây ở những vị trí quan trọng về phong thủy trong nhà. Kim khắc Mộc, do đó cây thủy trúc cũng không hợp với người mệnh Kim. Mặc dù thủy trúc có thể mang lại sự tươi mới cho không gian sống của người mệnh Kim nhưng theo phong thủy, hành Mộc có thể cản trở sự phát triển của người mệnh Kim trong công việc hoặc tài lộc. Vì vậy, họ chỉ nên trồng cây thủy trúc ở những khu vực ít ảnh hưởng đến các yếu tố phong thủy. Cây thủy trúc không hoàn toàn hợp với người mệnh Thổ, nhưng vì Thổ sinh Mộc nên theo quan niệm phong thủy, cây này có thể giúp gia chủ mệnh Thổ cải thiện một phần tài vận, miễn là không trồng quá nhiều. Tóm lại, theo phong thủy ngũ hành, cây thủy trúc hợp với người mệnh Mộc và mệnh Thủy, không hoàn toàn phù hợp với người mệnh Hỏa, Thổ và Kim. Cách chăm sóc cây thủy trúc Để thủy trúc phát triển khỏe mạnh và mang lại những lợi ích phong thủy, bạn cần chăm sóc cây đúng cách. - Cây thủy trúc phát triển tốt nhất khi được trồng trong nước. Bạn cần thay nước cho cây mỗi tuần một lần để tránh nước bị nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. - Cây thủy trúc không cần nhiều ánh sáng, nhưng vẫn cần ánh sáng gián tiếp để phát triển. Tránh để cây dưới nắng mặt trời trực tiếp vì có thể gây héo hoặc cháy lá. - Thỉnh thoảng, bạn có thể lau lá để giữ cho cây luôn sạch sẽ và hấp thụ ánh sáng tốt nhất. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo VTC News